Piesa noua: Alexander John – Dumbrava Minunata Saptamana trecuta, compozitorul Pop Ioan Alexandru a lansat o piesa noua, un instrumental bazat pe substratul dramatic al povestii fascinante scrisa de Mihail Sadoveanu. In timp ce marea majoritate a producatorilor lanseaza pe timp de vara piese reggaeton cu influente balcanice-trap (adica piesele alea care suna toate la fel), Alexandru are o alta perspectiva asupra sound-ului : “Am creat aceasta muzica instrumentala gandindu-ma la perioada copilariei mele. > este o piesa de basm.. Nu ma intereseaza neaparat ceea ce este acum la moda in materie de sound, deoarece eu mereu am compus ceea ce urma… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

