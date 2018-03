Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al “Starilor” se incheie cu piesa “Casa bantuita”, o piesa ce are ca subiect principal relațiile și compromisurile pe care un cuplu trebuie sa le faca pentru succesul unei relații. Piesa vorbește despre lucrurile spuse și nespuse intr-o relație, dar și despre emoția cunoașterii…

- ADDA incheie cel de-al treilea sezon al „Starilor” cu piesa „Casa bantuita”, o metafora despre relații și compromisuri, despre lucruri spuse și nespuse și despre cat de important este pentru un cuplu sa lupte pentru a-și pastra iubirea. „Cant despre incercarile unui cuplu de a-și rezolva problemele,…

- Vasile Mihalcia, un militar-erou, iși risca viața zi de zi pentru baiețelul sau cel mic. In varsta de trei ani, Darius a primit un diagnostic dur la scurt timp dupa ce a venit pe lume. Medicii le-au spus parinților ca fiul lor sufera de tetrapareza spastica, paralizie cerebrala. Din ziua in care au…

- Apple va lansa marți un iPad și mai ieftin, de 259 de dolari bucata, in cadrul unui evenimdent dedicat educației, gigantul american sperand ca noua tableta va putea face o concurența mai buna pentru Chrombook-urile aduse pe piața de catre Google și partenerii sai. Un MacBook Air cu preț redus ar urma…

- Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei 2018. Asociația pentru sprijinirea pacienților cu TB-MDR, in parteneriat cu Primaria Capitalei, marcheaza 24 martie – Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei prin iluminarea in roșu a cladirii Primariei Generale a Municipiului București și prin realizarea…

- Jurnalistul Antenei 3, Mircea Badea a comentat rezultatul apelului din procesul in care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-ea cerut daune de un milion de lei jurnaliștilor de la Antena 3. In urma deciziei magistraților, colegii realizatorului TV ar trebui sa plateasca 300.000 de lei catre procurorul-șef…

- Astazi, in Federația Rusa sunt organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt constituite…

- Prezent alaturi de Simona la meciul pe care Venus Williams l-a castigat in fata surorii Serena, 6-3, 6-4 in turul al treilea de la Indian Wells, Darren Cahill considera ca o astfel de infruntare trebuie sa aiba loc in fazele superioare ale competitiilor, motiv pentru care cere schimbarea regulilor.

- Doliu in handbalul romanesc. Fosta handbalista Alexandra Roua, care a evoluat a fost crescuta de Oltchim Ramnicu Valcea, si care a trecut pe la Muresul Targu Mures, dar mai ales pe la HCM Baia Mare, a decedat la doar 32 de ani,...

- Se potrivesc oricarei diete. Deși conțin cantitați mari de zaharuri, un studiu publicat in ”Jurnalul de Nutriție” spune ca indicele lor glicemic este scazut și nu vor crește glicemia semnificativ, dupa consum. Fie ca le consumam pentru a ne proteja ficatul și inima sau, pur și simplu, fiindca ne place…

- "Coincidența, mai mult ca sigur, Congresul PSD (caruia eu, și nu doar eu, ii cautam inca rostul) are loc in luna in care se mplinesc 125 de ani de existența a social democrației romanești. Este important de spus ca inființarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din Romania, din care faceau…

- Plaja de la Capu Midia va fi luni, 12 martie, scena de desfasurare a secventelor de desant amfibiu si de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile, conform scenariului tactic al Exercitiului multinational Spring Storm 18, condus de Componenta Operationala a Fortelor Navale. Infanteristii marini…

- In conditiile in care Real Madrid este iesita din calculele pentru trofeul din campionatul Spaniei, o alta echipa din Capitala, Atletico, a ramas in lupta directa cu liderul FC Barcelona. Pe 4 martie, de la ora 17:15, in etapa a 27-a, live la Unibet TV se joaca Barcelona - Atletico Madrid si orice rezultat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Lidia Buble este, fara dar si poate, o artista complexa care a reusit sa uimeasca, de fiecare data, prin aparitiile ei muzicale. Asa se face ca, acum, talentata cantareata isi surprinde publicul cu cea mai sensibila piesa din cariera ei, "Sarut mana, mama!", o declaratie de iubire pe note…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- „Ca doi necunoscuți” este prima piesa pe care Raluka o lanseaza dupa operația la corzile vocale, iar Vescan spera sa cucereasca din nou playlisturile și clasamentele muzicale, așa cum a facut și in vara lui 2016 cu „Las-o…”, featuringul cu Florin Ristei. „Raluka este una dintre artistele din Romania…

- Peste 26.000 de persoane au semnat o petitie pe internet prin care ii solicita presedintelui Romaniei sa nu o demita din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnule Iohannis, noi cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD ALDE si sa nu o revocati pe Codruta Kouml;vesi din functia de procuror…

- Conducerea Universitații Craiova le-a descrețit frunțile suporterilor din Banie in ultima zi de „mercato“, transferand doi jucatori importanți, de naționala, pe Florin Gardoș și Andre Santos. Joi a venit randul sa-i prezinte oficial și sa se faleasca cu ei, fiind ...

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Simona Halep nu e prezenta la turneul care se desfașorara in aceasta saptamana la Dubai, fiind nevoita sa abandoneze dupa accidentarea care a forțat-o sa se retraga și din cadrul turneului de la Doha de saptamana trecuta. Caroline Wozniacki, care incepand cu 26 februarie ii va ceda Simonei primul loc…

- “Dragostea e un joc fara reguli, ma face sa iubesc, sa urasc, in același timp, ma face sa zambesc si apoi sa plang, dar care nu ma lasa sa renunt niciodata. Cu totii suntem dependenti de iubire, avem nevoie sa simtim ca iubim, ca suntem iubiti si ca e cineva langa noi tot timpul, care sa ne completeze…

- Cu cinci zile inainte de reluarea campionatului, divizionara secunda Ripensia Timisoara si-a definitivat lotul de jucatori cu care va aborda stagiunea de primavara. Gruparea ros-galbena va avea in componenta in aceasta parte a doua a intrecerii esalonului doi 22 de jucatori.

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Un fost colaborator al cantaretului Prince vinde partea sa de drepturi pentru melodia „Soft and Wet”, pe care o detine alaturi de reprezentantii artistului, la pretul de 490.000 de dolari, scrie nme.com

- Exclus din PSD, Mihai Chirica inceraca sa caștige puncte pozand in victima. Nu-i greu ca, poziționandu-te in opoziție fața de Liviu Dragnea, sa te bucuri de simpatie. Insa Chirica nu este victima, este la fel ca cei cu care se lupta. Lupta este pentru putere și bani, nu pentru principii politice și…

- Un avion american care opereaza in Siria a distrus, sambata, un tanc de lupta T-72 produs de rusi, langa Al Tabiyeh, Siria, a confirmat, marti, un reprezentant al Pentagon pentru Business Insider. Pe de alta parte, potrivit Bloomberg , fortele americane ar fi ucis saptamana trecute mai bine de 200…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Originar din vestul Asiei si sud-estul Europei, hreanul este o leguma perena cultivata pentru radacinile sale carnoase, de culoare alb-galbuie, cu aroma si gust picant, folosita in condimentarea mancarurilor, industria conservelor si nelipsita in pregatirea muraturilor. Este o planta cu totul speciala,…

- Balonul de Aur a devenit o competiție in doi, dupa ce in ultimii 10 ani Messi și Ronaldo și-au trecut fiecare cate 5 astfel de trofee in palmares, dar se apropie vremea cand alți jucatori le vor lua locul. Xavi a nominalizat doi inlocuitori care iși vor asocia numele cu mult ravnitul trofeu: Neymar…

- Un vals dedicat pictorului Stefan Luchian, compus de violonista Lucia Sacaliuc, a fost interpretat, joi, in premiera, la Botosani, cu prilejul vernisarii expozitiei "Stefan Luchian - 150". Piesa "Florile lui Luchian" a fost cantata la vioara de sotii Oleg si Lucia Sacaliuc, in prezenta a zeci de oameni…

- Elena Hasna a ratat calificarea in finala Eurovosion Romania 2018, dar s-a clasat pe un onorabil loc 5 in semifinala care a avut loc duminica la Craiova. In finala vor merge doar cei clasati pe primele trei locuri, si anume: E...

- Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince, duminica, in pauza finalei Ligii americane de fotbal profesionist (NFL) Super Bowl, care a avut loc la Minneapolis, orasul in care Prince a trait cea mai lunga perioada. "Minneapolis, asta este pentru tine!", a fost mesajul artistului in fața a mii de…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- * Reluarea campionatului aduce in prim plan lupta pentru accederea in play-off pentru care lupta patru echipe. In alta ordine de idei, echipele din fata cauta sa-si imbunatateasca punctajul pentru a obtine o pozitie mai buna pe "grila de start" a play-off-ului. De asemenea, nu-i de neglijat batalia…

- Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului pe retelele de socializare dupa ce a fost diagnosticata in 2015. Anul trecut, vedeta a anuntat ca boala a intrat in remisie.Doherty, in varsta de 46 de ani, a postat un mesaj pe Instagram in care…

- Cel mai iubit actor român nu renunta la magia scenei si continua sa joace pentru spectatorii sai din toata tara. Astazi, Florin Piersic împlineste 82 de ani, iar cu o zi înainte de aniversare a jucat din nou într-o piesa draga sufletului sau, “Straini în noapte”,…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Sunt negocieri intense in cadrul sedintei Comitetului Executiv al PSD, iar lista propunerilor inaintate de social-democrati se schimba din moment in moment.Potrivit ultimelor informatii, pentru postul de vicepremier a fost in carti fostul ministru al Finanțelor, Viorel Ștefan. Insa, surpriza,…

- Dupa ce pe parcursul zilei de ieri tot mai multe persoane au ajuns la spital din cauza ghetusului. Astazi, primarul interimar, Silvia Radu a dat ordin pretorilor de sector sa acorde o atentie deosebita deszapezirii zonelor din preajma institutiilor de invatamant dar si a

- La Suceava se va juca piesa de teatru „Fidelitate”, in regia lui Dragoș Cimpan. Spectacolul este programat pe 25 februarie, de la ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Adelaida Zamfira, Florin Busuioc și Gheorghe Ifrim. Biletele costa 70 de lei și pot fi cumparate de la secretariatul…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Colaborarea inceputului de an vine de la Alina Eremia si Monoir, care interpreteaza impreuna melodia "Freeze". "Freeze" este o piesa in limba engleza, scrisa de Cristian Tarcea, Maline Johansson, Herman Gardarfve. De productie s-a ocupat Cristian Tarcea, iar clipul a fost regizat de catre Ionut Trandafir.

- "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea. Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un…

- Echipa galateana pregatita de Florin Nini si Bogdan Balanica a jucat duminica seara la Pitesti cu BCM U FC Arges, intr-o partida ce a contat pentru cea de-a 14-a etapa a Ligii Nationale de baschet, acesta fiind cel de-al patrulea meci consecutiv in deplasare. Conform previziunilor, pitestenii, o echipa…

- Seful Politiei Romane, chestorul sef Bogdan Despescu, a primit vineri vizita de lucru a unei delegatii conduse de Selami Altinok, director general al Politiei Nationale Turce, in scopul consolidarii relatiilor de cooperare dintre cele doua politii in lupta impotriva infractionalitatii transfrontaliere.…

- Daca marți dimineața a fost invitata la ProTV, la emisiunea “Vorbește lumea” ( toate detaliile AICI ), Denisa Moga, o tanara artista din Sebeș, a fost prezenta, marți seara, la PrimaTV, in cadrul programului Focus Magazin, unde și-a promovat cea mai recenta piesa, intitulata “Singuri”. ( piesa și videoclipul…

- Piesa se va juca in Sala Studio „Teofil Valcu" a Teatrului National, regia fiind realizata de Emil Gaju, scenografia de Alina Dinca Puscasu, din distributie facand parte Mihaela Arsenescu Werner, Doina Deleanu, Adi Carauleanu si Irina Radutu Codreanu. Spectacolul este o poveste de dragoste pentru adulti,…