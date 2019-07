Stiri pe aceeasi tema

- „Oglinzile” este o parodie muzicala insoțita de un videoclip amuzant, in stilul caracteristic celor trei vloggeri de la Noaptea Tarziu. Piesa se vrea o satira adusa oamenilor superficiali care se iubesc mai mult decat ar trebui și a fost compusa de Cuza impreuna cu Randi și produsa in studiourile Famous…

- Cel mai mare dar pe care il risipim este copilaria. Este singura varsta, cand nu avem frica de viitor. Candva, poveștile și basmele unde binele invingea raul facea parte din realitatea noastra. Ne jucam cu papuși facute din carpe. Baieții aveau arme facute din lemn, iar razboiul era doar o joaca. Ne…

- Claudiu Keșeru a fost eroul echipei naționale in deplasarea de la Oslo, in meciul din preliminariile Campionatului European din 2020, contra Norvegiei, scor 2-2. Atacantul de 32 de ani al celor de la Ludogoreț a reușit sa marcheze de doua ori și sa aduca un punct extrem de important reprezentativei…

- Claudiu Keșeru a fost eroul echipei naționale in deplasarea de la Oslo, in meciul din preliminariile Campionatului European din 2020, contra Norvegiei, scor 2-2. Atacantul de 32 de ani al celor de la Ludogoreț a reușit sa marcheze de doua ori și sa aduca un punct extrem de important reprezentativei…

- Papa Francisc a vorbit, intr-unul din discursurile sale publice despre moarte. Acesta a explicat ce este moartea in viziunea lui și cum poate o persoana sa accepte pierderea cuiva drag. Suveranul Pontif a descris moartea, ca și eveniment in familie, ca o „experiența ce afecteaza toate familiile, fara…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Eric de Oliveira, a delcarat, sambata seara, dupa castigarea Cupei Romaniei, ca a asteptat 12 ani pentru a obtine un astfel de succes in Romania, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO Fiul lui Gica Hagi, Ianis Hagi, a primit Cupa Romaniei din partea președintelui…

- Autorul golului prin care FC Viitorul a invins Astra Giurgiu cu 2 1 si a castigat Cupa Romaniei, brazilianul Eric, a plans la finalul partidei. Sunt de 12 ani in Romania si mi am propus sa fiu un fotbalist mare, sa cuceresc trofee. Cu Pandurii n am reusit, dar Dumnezeu mi a dat seara acesta. Am putut…

- In preajma sarbatorilor pascale, Libertatea l-a provocat pe Dani Oțil la o discuție altfel. Am aflat ca e dus la biserica și ca sarmalele sunt preferatele lui. Dar nu oricare, ci tanjește doar dupa cele pregatite de mama lui. Libertatea: Cand ai fost ultima oara la biserica? De Paște ii marturisești…