Stiri pe aceeasi tema

- Italiei ar putea sa i se ceara sa isi revizuiasca planurile bugetare pentru anul urmator, a declarat miercuri comisarul european Guenther Oettinger, care a dezmintit insa un articol aparut in presa germana, conform caruia Comisia Europeana ar fi decis deja sa respinga proiectul de buget al Italiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis un avertisment de cod rosu pentru...

- Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru moneda euro si dialog social, a afirmat ca planurile Italiei de a creste substantial deficitul sau public contravine in mod clar angajamentelor privind disciplina bugetara a Uniunii Europene, relateaza sambata agentia DPA.…

- Evacuarea unor migranți de pe strazile din Italia (foto: AP) Discutia aceasta oficiala s-a purtat la reuniunea de la Viena a ministrilor de Interne si de Externe din Uniunea Europeana, la 14 septembrie 2018. Protagonisti: Eternul ministru social-democrat de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn (in…

- Alexandra Agiurgiuculese a urcat pe podiumul CM de gimnastica ritmica pentru Italia. Nu e singurul sportiv nascut in Romania cu aceeași traiectorie. S-a nascut la Iași, are 17 ani, iar zilele trecute a adus Italiei prima medalie individuala la Mondialele de ritmica din 1991 incoace. Bronz in finala…

- Cu toate ca mai sunt inca aproape noua luni pana la alegerile europarlamentare, spiritele s-au incins de-a binelea intre diverse tabere din Europa. Ultimul scandal la nivel european a izbucnit intre Pierre Moscovici, eurocomisarul pentru Afaceri Economice, si Matteo Salvini, ministrul de Interne al…

- Un cutremur puternic s a produs joi, 16 august, in sudul Italiei, in jurul orei 20:19, ora locala. Potrivit portalului emsc csem.org, seismul a avut magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, fiind un cutremur de suprafata, epicentrul fiind la o adancime de 10 km. Miscarea tectonica s a produs la 36 de kilometri…

- Un roman a sfarxit tragic intr-un accident de maxinE. El pleca in Italia sE ixi revadE sora, dar a pierit pe xoseaua "Europa", in provincia Mantova din nordul Italiei. Din nefericire, in cumplitul accident xi-au mai pierdut viata xi alti doi oameni.