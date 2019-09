Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au crezut ca au gasit a doua Luna a Pamântului. Corpul cosmic a fost de numit 2016 H03 iar o analiza mai amanunțita a aratat ca ar fi vorba doar de un simplu asteroid. Totuși, de unde a aparut confuzia?

- Ghețarii din Antarctica se topesc vazand cu ochii iar daca fenomenul continua, nivelul oceanelor de pe planeta va crește cu 3,3 metri. Acest lucru va duce la inundarea orașelor situate pe coasta, precum New York, Shanghai ori Calcutta. Oamenii de știința au realizat un studiu care ar viza conservarea…

- Valurile consecutive de canicula consemnate in Oceanul Indian au cauzat moartea a peste doua treimi dintre coralii din regiune intr-un interval de doi ani, conform rezultatelor unui studiu citat vineri de Press Association. Oamenii de stiinta de la Societatea de Zoologie din Londra (ZSL) sugereaza,…

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…

- Cercetatorii americani au reusit in premiera sa elimine complet HIV, virusul care provoaca SIDA, din organismul unor soareci infectati, insa metoda este departe de a putea fi folosita in cazul pacientilor umani, potrivit Mediafax. Pentru acest studiu, cercetatorii de la Universitatea din Nebraska si…

- Un studiu publicat luni de Academia americana de științe (PNAS) arata ca in urma unor cercetari intreprinse pe exemplare de caini și de lupi pastrate din ultimii 33.000 de ani s-a putut stabili ca mușchii din jurul ochilor canini care determina ”ochii de cațel” nu existau la exemplarele salbatice,…

- Oamenii de stiinta au avut in foci dotate cu antene radio ajutoare de nadejde in incercarea lor de a afla de ce apar gauri uriase in apele inghetate din Antarctica. Acestia credeau ca poliniile sunt fenomene tot mai rare, dar au constatat ca nu este deloc asa.