Pierderea masei musculare la vârste înaintate, cauzată de schimbările survenite la nivelul sistemului nervos (studiu) Pierderea naturala a masei musculare odata cu inaintarea in varsta este cauzata de schimbarile survenite la nivelul sistemului nervos, iar influentarea mecanismului autoprotector al muschilor poate intarzia acest proces, sustine un nou studiu, citat de Xinhua si BBC.



Descoperirea poate contribui la cresterea sanselor de inversare a procesului de pierdere a masei musculare odata cu inaintarea in varsta, se arata in concluziile stiintifice publicate duminica in Journal of Physiology.



Adultii tineri au in general intre 60.000 si 70.000 de nervi care controleaza miscarea picioarelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

