- Este sau nu varful Everest cel mai inalt loc de pe Pamant? Varianta acceptata la nivel internațional și pe care o regasim inclusiv in manualele de geografie este ca masivul Himalaya, cu varful Everest, de 8.

- RAJA S.A. a comunicat in data de 16.03.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece centrala termica nr. 47. In consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in zona : str. Tulcei.Pana la remedierea avariei de catre…

- Pierderea masei musculare, la batranețe. Pierderea naturala a masei musculare, odata cu inaintarea in varsta, este cauzata de schimbarile survenite la nivelul sistemului nervos, iar influentarea mecanismului autoprotector al muschilor poate intarzia acest proces, sustine un nou studiu, citat de Agerpres…

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Teoriile moderne ne informeaza ca acesti copiii stelari (adica copiii indigo, copiii de cristal si copiii curcubeu) sunt copii care au fost trimisi in diverse zone din univers ca sa ajute Pamantul si oamenii sai. Ei au abilitati psihice, emotionale, spirituale si extrasenzoriale…

- Tibi Ușeriu conduce la maraton! Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta – 6633 Arctic Ultra, au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul…

- Centrul Judetean de Transfuzii Suceava are, de luna trecuta, un punct mobil de recoltare de sange in municipiul Campulung Moldovenesc. Directorul CJTS, dr. Maria Pilat, a declarat, ieri, ca acesta va functiona intr-un spatiu pus la dispozitie de dr. Adrian Cosinschi, in cabinetul acestuia din ...

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Cercetatorii care lucreaza pentru gigantul chinez Baidu au creat o inteligenta artificiala care poate reproduce fidel vocea unui om dupa ce o asculta anterior pret de numai 50 de secunde. AI-ul celor de la Baidu are la baza sistemul propriu de sintetizare Deep Voice, care era folosit pana acum pentru…

- Avocatul Valerian Manzat, cunoscut opiniei publice pentru viata luxoasa etalata pe retelele de socializare, iși va petrece urmatorii opt ani in inchisoare. Astazi, 1 martie, Curtea Suprema de Justiție (CSJ), a respins recursul in anulare declarat de avocații lui Manzat.

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum,...

- Coșmarul fanilor dinamoviști a devenit realitate la Giurgiu. Dinamo a pierdut in fața Astrei, 0-2, și va evolua in play-out pentru salvarea de la retrogradare! Deși aveau nevoie doar de un egal pentru a obține biletele pentru play-off, "cainii" au fost adormiți de giurgiuvenii. Astra, deja calificata…

- In aceastia dimineata, Laura Codruta Kovesi a reactionat dupa ce Tudorel Toader a anuntat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Romanii zic ca ”ochii sunt oglinda sufletului”. Acum, insa, Google iți poate calcula și sanatatea pe baza lor. Cercetatorii de la Verily, o companie-sora a Google, au descoperit o metoda noua de a calcula care este riscul ca un om sa aiba boli de inima cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie The…

- Comisia Juridica a amanat marți, dezbaterea unui proiect al UDMR pentru condiții mai ușoare privind eliberarea din inchisoare. Justificarea? Se asteapta un nou punct de vedere de la noul Guvern, deși Guvernul Tudose a dat deja un un punct de vedere de respingere.Proiectul a fost adoptat tacit…

- Consiliul Local Ploiesti a aprobat, vineri, bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 al Primariei si structurilor subordonate. Noul buget confirma temerile autoritatilor locale, care anuntau inca de la inceputul anului o scadere semnificativa a fondurilor care vor veni de la Guvern, prin redistribuirea…

- “Hibernarea” si lipsa activitatilor in aer liber, pe timpul iernii, ne priveaza de absorbtia naturala de vitamina D. Astfel, carentele mari de vitamina D din organism pot lasa urme vizibile asupra organismului nostru. Suplimentele de vitamina D, pe timpul sezonului rece, ajuta organismul, insa expunerea…

- Previziuni karmice 12 – 18 februarie 2018ZODIILE DE APA Racii au o saptamana la dispoziție in care trebuie sa se autoconsilieze din punct de vedere psihologic. Au de trasat niște linii clare, niște obiective pe care trebuie sa le atinga pentru a supraviețui. Scorpionii dau…

- In mai puțin de 15 ani, necesarul de apa al planetei va fi depasit de posibilitatile de furnizare cu 40%, arata un nou raport ONU. Mari metropole ale lumii, de pe toate continentele, risca sa ramana in pana de apa potabila. Printre acestea, Londra, Moscova, Istanbul, Beijing sau Sao Paolo. In prezent,…

- Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ”cultivat” pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction. Femeile supuse unor tratamente…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- Dow Jones a pierdut mai mult de o mie cinci sute de puncte in cursul zilei, revenindu-si abia spre finalul sedintei de tranzactionare la aproape o mie doua sute de puncte și incheind astfel ședința de tranzacționare cu o pierdere de 4,6 procente. Pierderea de la inceput, de peste 1.500 de puncte, a…

- HOROSCOP BERBEC Familia te inconjoara cu iubire neconditionata, asa e, dar asteapta ceva de la tine: sa-ti exprimi o parere, sa iei o decizie, sa vorbesti deschis, pentru ca faci unele lucruri fara sa le spui si lor. Comunica ce ai in gand cu mai mult curtaj, fii limpede in exprimare, concis…

- Plimbarile in natura contribuie la reducerea depresiei la adulti si un nou studiu demonstreaza ca zonele verzi au un efect benefic si asupra adolescentilor. Cercetatorii americani au analizat 9.000 de copii cu virste intre 12 si 18 ani si au descoperit ca adolescentii care traiesc in zone verzi sint…

- Sa sari cu coarda elastica (bungee jumping) de mai multe ori de pe un pod inalt nu este poate cea mai inteligenta idee, dar un grup de cercetatori din Germania foloseste aceasta activitate plina de adrenalina pentru a realiza un experiment in domeniul neurostiintei, informeaza DPA marti. …

- Un fat de cinci-sase luni, prezumptiv avortat spontan, a fost gasit in dupa-amiaza zilei de ieri la un punct de reciclare a deseurilor din Chisinau. Micul corp fara suflare se afla intr-un pachet de plastic. Oamenii legii au fost alertați ieri, in jurul orei 14:00. La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Cercetatorii au descoperit ca adolescentii care petrec mult timp in fata ecranelor, jucind jocuri pe computer, folosind social media, scriind mesaje sint mai putin fericiti decit cei care investesc timp in activitati care ii tin departe de acestea, precum sportul, cititul si interactiunea sociala directa.…

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- HOROSCOP 15-21 ianuarie 2018 BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, ședințe, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niște responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba,…

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…

- Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii de stiinta au analizat imaginile captate de un vehicul spatial ce zboara în jurul planetei rosii si care studiaza atmosfera si solul martian din 2006, potrivit The Independent.

- Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova este deținatoarea unei istorii spectaculoase a habitatului natural al Olteniei și, ca atare, Consiliul Județean Dolj a dorit ca, prin investițiile realizate in ultimii 12 ani, sa o valorifice prin transformarea imobilului ...

- Cercetatori chinezi au realizat o imprimanta 3D care produce implanturi dentare, tehnologie care va permite obtinerea mai rapida de implanturi dentare mai ieftine, conform Xinhua. Este suficient ca medicii stomatologi sa scaneze cavitatea bucala si dintii pacientilor, iar imprimanta 3D…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, le propune lui Denis Alibec și Nicolae Dica sa se așeze la masa și sa-și vorbeasca deschis pentru a rezolva divergențele dintre cei doi, dupa ce Florin Lovin, impresarul jucatorului, a declarat ca fotbalistul ar trebui sa plece de la roș-albaștri.…

- Marius Sumudica este realist in ceea ce-l priveste pe fostul sau elev, Nicolae Stanciu, acum la Anderlecht. Cei doi au colaborat in perioada FC Vaslui, iar fostul atacant de la Sportul si Rapid este de parere ca lui Stanciu nu i se potriveste campionatul Turciei si este sceptic cand vine vorba de…

- Saptamana trecuta, Liverpool i-a platit 75 de milioane de lire lui Southampton pentru Virgil Van Dijk, astfel devenind cel mai scump fundas din istorie. Totusi, in urma cu un deceniu, la varsta de 16 ani, olandezul spala vasele pentru a-si castiga existenta. Pentru Van Dijk, poteca spre…

- Se inființeaza o noua linie de autobuz in Cluj. VEZI traseul Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca incepand cu data de 8 ianuarie 2018, inființeaza o noua linie urbana de transport in comun, nr. 18, pe relația Str. Posada – Str. Voievodul Gelu, avand urmatorul traseu:…

- Andreea Berecleanu a fost nevoita sa iși ia ramas bun de la parintele ei, care a trecut in neființa la finalul verii lui 2017. Prin urmare, știrista așteapta sa se incheie o data acest an, unul dintre cei mai grei din viața ei. Vedeta Antenei 1 a ramas cu multe amintiri frumoase despre tatal ei, chiar…

- Cercetatorii au realizat un model matematic, in funcție de energia magnetica a Soarelui. Ne aflam in plin proces de incalzire globala, ca urmare a poluarii masive care provoaca un puternic efect de sera. Insa, peste doar cițiva ani, incalzirea s-ar putea opri și planeta va intra intr-o mini era glaciara.…

- 2017 se incheie cu o crestere anuala a PIB-ului in jur de 6%. Si in raport cu date consemnate pentru alte economii emergente europene, aceasta dinamica este neobisnuita, dar nu inexplicabila. Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala…

- In timp ce diviziunea anormala, haotica, a celulelor stem reprezinta o cauza importanta a aparitiei cancerului, o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea…