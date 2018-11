Absolvent al Institutului de Pedagogia artei, dupa Revolutie, Codruz merge in Franta si studiaza Academia Grande Chaumiere. Expune pentru prima data la sala Dalles din Capitala in 1976, la Cenaclul medicilor, apoi are prima expozitie personala in stil cubist - 1985 -, al carei critic a fost Radu Ionescu. In continuare expune la Teatrul Mic, la expozitiile republicane din 1986-1988. In anul 1991 pleaca in Austria cu 3 expozitii personale: Heimat Museum und Weidhofen an der Thaia; banca Spartacus-galeria Waldevierte; Fundatia Menahem Elias-critic-Ana Maria Altmann.

Devine un timp asistent…