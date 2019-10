Andile Gumbi a stat ultimele zile in coma in urma infarctului suferit, iar vineri organismul sau a cedat, la Shaare Zedek Medical Centre, din Ierudalim. El era deja angrenat intr-un proiect teatral la momentul infarctului, jucand in Israel in productia Daniel The Musical, unde interpreta rolul Regelui Nabucodonosor.

Actor, dansator, cantaret si model, Andile Gumbi era cunoscut mai ales pentru rolurile sale Zweli Ntshangase (Ngubane), in Isibaya, si mai ales pentru rolul lui Simba in musical-ul Disney The Lion King.