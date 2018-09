Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat convocarile preliminare pentru meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein, ultimele din preliminariile pentru EURO-2019, competitie "under 21" ce se va desfasura in Italia si San Marino, vara viitoare,informeaza news.roAtacantul George Puscas, care a lipsit…

- Parinții lui Alex Pașcanu, Alin și Oana, au batut tot drumul din Anglia pentru a-l vedea pe fiul lor, Alex, la lucru, in victoria reușita de Romania U21 in fața Bosniei U21, 2-0. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura calificarea. "Tricolorii" mai…

- Ionuț Radu, portarul naționalei U21, vorbit despre victoria cu Bosnia din prelimariile EURO 2019, dezvaluind ca nu a fost atent la superexecuția reușita de Ianis Hagi din corner pentru ca se lega la șireturi. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura…

- Noua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei. Flacarile s-au extins la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat. https://www.romaniatv.net/incendiu-puternic-izbucnit-la-o-casa-si-extins-la-mansarda-si-la-ultimul-etaj-ale-unui-bloc-din-capitala-trei-persoane-au-fost-ranite_437809.html

- Portarul Valentin Cojocaru (22 de ani) s-a accidentat in minutul 32 al partidei dintre Viitorul și FCSB și a fost inlocuit cu Alexandru Buzbuchi (24 de ani). Imediat cum a vazut ca portarul titular s-a accidentat, Hagi i-a transmis antrenorului de portari Ștefan Preda sa-l scoata la incalzire pe Buzbuchi.…

- Un barbat de 39 de ani se lupta pentru viata la Spitalul Judetean din Timisora dupa ce s-a electrocutat. Barbatul locuieste pe o strada din Lugoj si luni muncea la amenajarea unei terase. La un moment dat, placa ce urma sa fie montata a atins cateva fire mai vechi de curent, astfel ca barbatul a cazut…

- Kevin de Bruyne (27 de ani) s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui City si nu va fi apt de joc pentru urmatoarele saptamani. Potrivit informatiilor de la club, mijlocasul are o problema la genunchi, informeaza mediafax. Pep Guardiola nu se va putea baza, pentru urmatoarele etape…

- Miercuri, 27 iunie, salvamontistii nemteni au salvat o batrana de 80 de ani din zona Ceahlau-Bistricioara. Interventia a avut loc in zona Cabanei Fantanele la cota 1200 si s-a finalizat in jurul orei 19.00. Victima a povestit ca a intentionat sa urce la schitul din varful muntelui, dar a fost surprinsa…