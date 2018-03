Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat dupa infrangerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucatorilor primele pentru succesul cu Dinamo și pentru calificarea in play-off. Astra și-a depașit iar condiția, s-a calificat in play-off cu o formula incropita pe parcurs, și tot in scandal este! Atmosfera…

- Jandarmii valceni aflandu-se in Piata Centrala din municipiu au observat intr-o zona retrasa, doi tineri ce aveau un comportament dubios. In urma legitimarii si al controlului corporal preventiv executat, jandarmii au gasit asupra lui L.D. in varsta de 20 ani ...

- Presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon, a declarat ca actul normativ impune anumite restrictii privind achizitiile de masini si angajarea personalului, dar Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii si angajari in anul 2018. "Serviciul de Ambulanta poate sa faca achizitii, poate…

- Venus Williams (37 de ani) a invins-o in aceasta dimineața pe Serena Williams (36 de ani), 6-3, 6-4, in cel mai așteptat meci al anului din WTA. Serena Williams și-a stapanit cu greu dezamagirea la finalul meciului, felicitand-o in același timp pe Venus pentru nivelul bun aratat. "Sunt foarte dezamagita…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018" ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.

- Reclama e sufletul comerțului. La Chișinau, Agenția pentru Eficiența Energetica nu va mai da un leu pe curent. Totul vine de la soare acum și peste 200 de panouri fotovoltaice produc energie electrica pentru sediul agenției, o școala și o gradinița.

- IRIDEX se alatura cetatenilor in efortul de a identifica sursa de poluare a aerului in comuna Chiajna si va instala, prin investitie proprie, un sistem performant de monitorizare a calitatii aerului, format din doua aparate de masura, unul in perimetrul depozitului ecologic si cel de-al doilea, in una…

- Un incendiu violent a izbucnit in Capitala, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Potrivit ISU , 7 autospeciale de stingere au fost trimise la fata locului.

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- MGM si Eon Productions il curteaza pe regizorul "Slumdog Millionaire" si "T2: Trainspotting" Danny Boyle pentru a regiza cel de al 25-lea film cu James Bond, relateaza miercuri agentia de stiri UPI. Variety a anuntat marti ca producatorii filmului discuta cu Boyle, dar ca nu i-au facut…

- Lui Adolf Hitler i s-au administrat droguri puternice de doctorul sau Theodor Morell. Aceasta a fost, conform surselor si marturiilor unui dosar intocmit de Statele Unite dupa razboi, o relatie des intalnita in care pacientul credea tot ce...

- ”Specialistul” Mache a mai comis una! Cum l-a pacalit pe Nicolae Dica, punandu-l intr-o situație jenanta. ”Sifonul” lui Gigi Becali din vestiarul FCSB-ului, Marius Ianuli, nepotul patronului, l-a indus in eroare pe antrenorul Nicolae Dica, ezpunandu-l public. Nicolae Dica, 37 de ani, a aflat abia in…

- Cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. Anul trecut, s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la situatii neplacute pentru pasageri – pierderea zborului de legatura, pierderea unor zile de concediu,…

- Un studiu publicat in Jurnalul Britanic de Medicina arata ca exista o legatura intre consumul de alimente ultra procesate și riscul de cancer. Rezultatele monitorizarii a peste 100.000 de participanți la studiu arata ca o creștere de 10% a consumului de alimente ultra procesate duce la o creștere mai…

- Revoluția fiscala starnește tot mai multe revolte in randul bugetarilor. Mii de angajați reclama ca vor incasa venituri mai mici din cauza legii salarizari unice și a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Daca nu știi cine este Osho, inseamna ca de astazi incepe o noua etapa in viața ta, pentru ca intreaga colecție de carți scrise de maestrul indian sunt hotaratoare pentru soarta fiecarui om. Osho, pe numele sau adevarat Chandra Mohan Jain, s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate fulminanta in Romania,…

- UPDATE Cinci dintre tinerii reținuți au primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar o tanara arest la domiciliu. In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galați. O grupare infracționala din 12 persoane, care acționa in cele doua județe, a fost anihilata de polițiști și procurori DIICOT, in urma a 15 percheziții efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni…

- Seful serviciilor de informatii din Germania spune ca regimul comunist a cumparat tehnologie pentru construirea de rachete, dar posibil si pentru programul nuclear. Autoritatile au reusit sa impiedice unele tranzactii. Totuși, ce anume au reusit sa obtina nord-coreenii prin intermediul misiunii diplomatice…

- Un italian a fost pacalit de o romanca cu 780 de mii de euro! Femeia i-a vandut casa barbatului cu 33 de ani mai batran decat ea, dar și bijuteriile raposatei lui soții! Cea mai celebra blonda din localitatea Scoarța, județul Gorj, este acuzata de fostul sau iubit de origine italiana ca, dupa ce i-a…

- Jandarmii au surprins in Constanta, sase persoane care aveau asupra lor sapte pliculete autosigilante transparente si o folie de aluminiu cu substanta vegetala de culoare verde, un dispozitiv din plastic si cinci tigarete confectionate artificial, cu substanta vegetala de culoare maronie. Potrivit GMJ…

- Romania a intrat in colimatorul Comisiei Europeane (CE) pe probleme de calitate a aerului dupa ce a incalcat de mult termenele limita de rezolvare a problemei. “Exista limite pentru o serie de poluanti principali, precum dioxidul de azot (NO2) si particulele in suspensie (PM10), care trebuiau atinse…

- Intr-un interviu acordat recent, Rachel Weisz a declarat ca mariajul cu Daniel Craig, alias James Bond, nu are nimic exceptional. Printre cele marturisite, actrita de 47 de ani a spus ca dorinta de a se casatori nu a fost una prioritara.

- Asociația Pro Consumatori (APC), membra a Organizației Europene a Consumatorilor, a dezvaluit rezultatele ingrijoratoare ale analizelor facute pe 116 tipuri de carnați comercializați in marile structuri comerciale și in magazinele unor producatori de produse din carne. Studiul realizat de catre o echipa…

- "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca "intelepciunea" lui Iohannis in evidentul noncombat de la numirea doamnei Viorica Vasilica Dancila. Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii…

- Parintii politistului Bogdan Gigina, polițistul decedat cand se afla in coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea, acuza tergiversarea anchetei in cazul morții unicului lor copil. Mai mult, dupa mai bine de doi ani de așteptari, acestia au depus plangere la Instanta Suprema, cerand urgentarea…

- Gerald Butler a declarat intr-o emisiune TV ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie, actorul scotian jucand in filme cu ambele staruri hollywoodiene, informeaza dailymail.co.uk.

- Uniunea Europeana nu a facut suficiente progrese in ce privește reducerea expunerii cetațenilor la substanțe toxice, deși are aceasta obligație, considera eurodeputata Daciana Sarbu, care a punctat miercuri, in cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, necesitatea…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Pierce Brosnan este unul dintre cei mai talentați și mai cunoscuți actori de la Hollywood, un colos chiar și la varsta de 64 de ani, iar fiul sau de 16 ani vrea sa-i calce pe urme. Fiul lui Pierce Brosnan, Paris. Fermecatorul Pierce facea furori in rolul lui James Bond, iar Paris, baiatul cel mic al…

- „Urinarea pe aceasta reclama iti poate schimba viata”, promite Ikea intr-o campanie inedita de marketing, valabila pentru reclamele in print. Poate fi prima data in istoria advertising-ului cand o companie abordeaza o astfel de campanie, potrivit Bloomberg. Campania presupune teste de sarcina…

- Un batran in varsta de 79 de ani din municipiul Caransebes a fost pacalit de un hot ca s-au schimbat banii si a ramas fara aproape 14 mii lei si zece galbeni. Conform unui comunicat de presa transmis de IPJ Caras-Severin, batranul a sunat joia trecuta la 112 si a anuntat ca un necunoscut…

- Sase persoane, barbati si femei, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea intr-un dosar de trafic de droguri. Majoritatea celor ce vor fi judecati in acest dosar sunt locatari ai blocului G2 din cartiertul Bahne al Focșaniului, zona in care anchetatorii au facut si…

- Descoperire alarmanta in Marea Neagra. Mai multe specii de alge pot fi toxice pentru oameni si pentru vietuitoarele din apa. Savantii de la Institutul de Cercetari Marine Constanta spun ca este greu sa ne ferim de ele: plantele sunt invizibile cu ochiul liber si secreta o substanta toxica absorbita…

- Potrivit presei de peste ocean, starul britanic Sam Smith ar putea inregistra inca o piesa pentru coloana sonora a celebrei francize ‘James Bond’. Faimosul cantaret a castigat Oscarul pentru ‘Cel mai bun cantec original’ cu melodia ‘Writing’s on the Wall’, care a aparut pe coloana sonora a filmului…

- Iulia Vantur il urmeaza la orice pas pe Salman Khan și este surprinsa tot timpul in compania acestuia, dar starul de la Bollywood are cuvinte de lauda la adresa unei alte femei, in timp ce despre frumoasa romanca nu spune nici un cuvant. Salman Khan a avut un sfarșit de an grandios. Pe 27 decembrie…

- Actorul Roger Moore, unul dintre interpretii personajului James Bond, decedat pe 23 mai 2017 la varsta de 89 de ani, a fost desemnat cu titlu postum personalitatea anului 2017 de filiala britanica a PETA, o cunoscuta asociatie care militeaza pentru drepturile animalelor, informeaza miercuri lefigaro.fr.…

- Presa din Serbia a relatat pe larg cazul celor cinci timisoreni carora le-au fost furate masinile in statiunile Kopaonik si Raska , evenimente petrecute in noaptea de 30 spre 31 decembrie si in cea de Revelion. Una dintre publicatiile care a acordat atentie incidentului este Novosti, care a preluat…

- Primaria Capitalei s-a repliat si anunta sanctiuni dure pentru taximetristi, dupa ce in noaptea de Revelion, tarifele au explodat, iar autoritatile au pierdut practic controlul. Edilii cer politiei locale sa intervina, iar clientilor sa sune la Telefonul Verde si sa-i reclame pe taximetristii care negociaza,…

- La data de 26 decembrie a.c., ora 01.15, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca la ieșirea din satul Greșu, comuna Tulnici, un autoturism a parasit partea carosabila. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat,…