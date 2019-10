Piept de pui împănat cu bacon Mod de preparare Piept de pui impanat cu bacon Pieptul de pui se spala se taie bucati. Se pune in uleiul incins si se rumeneste putin. Baconul, se rumeneste putin intigaie fara ulei. Se pune intr-o tava piepul de pui, deasupra o felie cascaval, deasupra se impatureste in bacon, Dupa ce s-au asamblat toate bucatile se introduce in cuptor pana incepe sa se topeasca cascavalul. Serviti cu placere! Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

