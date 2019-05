Piept de pui cu legume la cuptor Eu prepar in vasul yena cu capac.



Se unge vasul yena cu unt apoi se pune cartoful taiat in patru, pieptul de pui taiat cuburi, deasupra, morcovul taiat rondele, ardeiul taiat fasii, dupa care se aduga un pic de sare si se picura putina apa.



Se pune capacul vasului si se da la cuptor la foc potrivit.



Pofta buna!



Ingredientele si cantitatile le gasesti aici:



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

