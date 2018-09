Stiri pe aceeasi tema

- Iata fotografia momentului pe care o prezinta Marius Pieleanu, director Avangarde, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”, cu Radu Tudor: PSD: 32 - 33% PNL: 24 - 25% ALDE: 12 - 14% MRI: 10 - 12% USR: 5% Pro Romania: 4 - 5 % PMP: 4 - 5%…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat miercuri seara, in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la postul de televiziune Antena 3, realizata de Radu Tudor, cum arata in prezent in sondaje partidele politice din Romania. Concret: potrivit acestuia, in prezent PSD, cea mai mare formațiune politica din…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat miercuri seara, in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la postul de televiziune Antena 3, cum arata in prezent in sondaje partidele politice din Romania.Concret: potrivit acestuia, in prezent PSD, cea mai mare formațiune politica din Romania, se situeaza…

- Claudia Țapardel a explicat cum se duc luptele la Bruxelles pentru a caștiga teren politic in Romania și ce efect au criticile "exportate" in contextul aderarii la Schengen. "Trebuie sa mai stea la coada" "Mi se pare foarte grav ca liderul popularilor europeni a declarat marți, la dezbaterile…

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador in SUA, va fi audiat astazi, in comisia de Politica Externa, sedinta urmand sa fie cel mai probabil una publica, potrivit Mediafax. „Miercuri, ora 13.00 comisia de Politica Externa a Senatului…

- "Multi oamen nu folosesc cardul pentru ca stiu ca se percepe comision. Cunosc oameni care nu platesc de pe card, ca au 300 de lei și ca le ia banca cinci lei la transfer", a exemplificat Radu Tudor, in timpul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3 Ministrul de Finanțe a lamurit cum…

- Intrebat de Radu Tudor daca se teme ca ar putea aparea pe lista de remanieri a Guvernului, care se discuta in aceasta perioada, Eugen Teodorovici a oferit un raspuns ferm. Discuția s-a purtat in platoul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3. "Este bine sa fii, in viata, pe liste.…