- „Se speculeaza ca PSD-ALDE nu ar mai avea majoritate, mai ales in Camera Deputaților, dupa ce saptamana trecuta patru deputați de la PSD au migrat spre Pro Romania. Este vorba despre Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa și Mihai Mohaci. Coaliția PSD-ALDE numara azi 244 de mandate, cu 11 peste majoritatea…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- Ministrul de externe francez Jean Yves Le Drian a declarat luni ca, potrivit informatiilor sale, Franta nu se afla in posesia unor inregistrari legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, contrazicand astfel afirmatiile facute de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.…

- Michelle Vanbuskirk, 43 de ani, este acuzata ca ar fi agresat doua insoțitoare de zbor ai companiei United Airlines intr-un avion care a plecat pe 23 septembrie din Heathrow, Anglia, cu destinația Washington DC, SUA. Femeia s-ar fi urcat la bordul avionului UA919 intr-o stare de ebrietate avansata.…

- In perioada 22 26 octombrie 2018, conducerea Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din Constanta a programat saptamana Scoala Altfel, un bun prilej pentru a fi implementata o noua activitate din proiectul educativ "Cetateanul digitalldquo;, proiect premiat cu premiul al II lea, de catre Centrul Ratiu pentru…

Clubul de dezbateri academice „Ion Rațiu", sprijinit de Centrul Rațiu pentru Democrație și cu susținerea ASA Cons Romania, Companiei de Apa Arieș și a Teatrului „Aureliu Manea" Turda, a lansat...

- In acelasi timp, Petro Porosenko a afirmat ca niciun om politic ucrainean nu se va decide sa solutioneze problema teritoriilor ocupate (Crimeea si estul prorus) prin metode militare, intrucat Kievul pune accent pe vietile umane, desi fortele proguvernamentale lupta de patru ani impotriva rebelilor…

- Un barbat in varsta de 74 de ani a fost gasit in viața și intr-o stare de spirit buna, dupa cinci zile, in urma unui incendiu devastator pornit la un azil de batrani, in Washington DC, SUA .