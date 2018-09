Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru Ministerul Afacerilor Externe, va dau o informație in exclusivitate, ramane sa vedem daca se va intampla așa. E posibil ca intr-adevar domnul Meleșcanu sa fie schimbat cu domnul Mircea Geoana. Nu știu, o sa vedem. Eu nu cred ca ALDE ține morțiș de Ministerul Afacerilor Externe. Eu sunt convins…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afimat marti, in legatura cu o posibila rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, ca "toate variantele se iau in...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca ”Romania a fost si

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti, in calitate de invitat de onoare, la deschiderea Reuniunii diplomatiei slovace, in marja careia a avut intalniri cu premierul slovac, Peter Pellegrini, si cu omologul slovac, Miroslav Lajcak. In discursul sau de la Reuniunea diplomatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a postat pe Facebook un mesaj prin care ii raspunde, indirect, cancelarului Austriei cu privire la agresiunile jandarmilor asupra unui jurnalist din țara sa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a oferit detalii, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso in cazul romanului rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat sambata ca este prioritar sa se verifice daca intr-adevar cetateanul roman a fost rapit in Libia si apoi, care dintre grupari il au "in garda...