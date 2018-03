Pieleanu: La PNL lucrurile sunt mai PROFUNDE. Este o DISTORSIONARE "Merita o scurta analiza a activitații acestui partid in Parlament. Este o lipsa de imaginație semnificativa pentru acest partid și pentru cei care gandesc strategia, sa se centreze numai pe tema stricta a haștagului 'fara penali' și sa se concentreze doar pe a face scandal, cu toate consecințele de imagine asupra Parlamentului. E destul de subțire imaginația," a spus Marius Pieleanu la Antena 3. Lucruri mai profunde la PNL Totodata, sociologul spune ca in cazul Partidului Național Liberal lucrurile sunt mai profunde, exista un management inadecvat in acest moment la conducerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ia in calcul foarte serios posibilitatea inchiderii școlilor din Bucuresti joi si vineri, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia din punct de vedere…

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se deplaseaza joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si va incerca sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Aceasta a spus la Antena 3 ca daca va fi nevoie va fi facuta o evacuare forțata.„Oamenii…

- ”Este cel mai grav atac la adresa democrației, dupa falsificarea alegerilor libere: formarea unui guvern care nu izvoraște din dorința publica, ci din dorința unor instituții, e o tema care merita a fi subiectul unei comisii speciale”, a spus sociologul Marius Pieleanu, la Antena 3. Revenim…

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Oamenii legii din Brasov au fost alertati despre un incident ce a avut loc chiar in centrul orasului. Un tanar in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, in cursul serii trecute. Totul, dupa ce a fost injunghiat de o alta persoana, din cate anunta Antena 3. Victima a fost dusa la spital, […] Tanar injunghiat…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Andrușca a declarat in perioada in care se pregatea sa preia portofoliul de la Economie ca este foarte emoționat și se pare ca acea experiența care i-a adus prejudicii de imagine, l-a traumatizat profund. In prezent, acesta evita pe holurile Parlamentului orice fel de dialog cu presa. Andrușca se…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reacționeaza, dupa ce in plenul Parlamentului un deputat PNL a amenințat-o cu plangere penala. Olguța Vasilescu susține ca cei de la PNL nu au ințeles faptul ca sunt doua masuri diferite cele din legea salarizarii și cele privitoare la transferul contribuțiilor,…

- Prima reacție a lui Ioan Becali dupa decizia de azi in cazul ”Mita pentru judecatoare!”. Ce intenționeaza sa ceara fostul impresar. Ioan Becali a primit 7 ani și 4 luni cu executare in acest dosar. Ioan Becali a participat la mituirea judecatoarei Gianina Terceanu pentru a scapa „basma curata” din „Dosarul…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Informația apare in niște stenograme care exista la DNA, o discuție telefonica a omului de afaceri Florian Walter cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru, informeaza Antena 3. Crin Antonescu a negat aceasta informație. El a spus ca nu este șantajabil, ca nu s-a retras și ca decizia de a nu candida…

- Premierul Viorica Dancila vorbeste, de la ora 21.00, la Antena 3, despre discutia sa cu ministrul Tudorel Toader in ceea ce priveste activitatea DNA, masurile luate de Guvern, dar si despre congresul extraordinar al PSD.

- Alessandra Stoicescu și Fundația Mereu Aproape au organizat, de Ziua Indragostiților, evenimentul intitulat “Pantofii Roșii”. Pe treptele Muzeului Național de Istorie a Romaniei au fost puse zeci de perechi de pantofi roșii, fiecare, reprezentand, in mod simbolic o femeie – victima a violenței domestice.…

- Cazul pe care il vom mentiona a avut loc recent si a socat o lume intreaga! Totul a avut loc in Slovacia si a devenit subiect de stire la nivel national.Politistii au vazut o duba extrem de lasata pe spate si l-au oprit pe sofer, pentru a vedea ce transporta. Cand au deschis usile au ramas blocati!…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- O tanara de 18 ani a fost arsa de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor, care a avut loc in sud-vestul Germaniei. Polițiștii au inceput sa investigheze acest caz. Conform martorilor, tanara a fost legata și apoi scunfundata intr-un cazan cu apa clocotita. Fata a fost lasata ulterior in cazan,…

- Frumoasa Alina Chivulescu a revenit pe platoul de inregistrari pentru a da viața unei guvernante cu origini franțuzești din „Fructul oprit”, super producția realizata de Ruxandra Ion, difuzata la Antena 1.

- In decembrie, dupa ce-a murit Regele Mihai (25.10.1921-05.12.2017), pe toate televiziunile curgeau zi de zi documentare mai vechi sau mai noi, interviuri mai vechi sau mai noi cu sau despre el, in talk-show-uri curgeau comentarii solemne si apreciative, unul dintre numitorii comuni fiind sintagma „mare…

- Trei persoane din comuna olteana Ganeasa au ajuns la spital pline de sage, dupa ce au fost agresate, in mijlocul drumului, de doi indivizi. Printre victime se numara și o femeie in varsta de 52 ani. Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili identitatea agresorilor, precum și imprejurarile incidentului…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Oamenii legii au decis ca Marius Botan sa fie arestat pentru 30 de zile. Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie mortal, vineri, chiar la locul de munca, va sta dupa gratii cel putin 30 de zile, potrivit Antena 3.

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600.Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece formularul…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat al Romaniei Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un „avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- "Cred ca vom avea o problema mare daca s-ar ajunge la o asemenea situație. Președintele a anunțat și a fost o declarație publica in care a spus ca a treia oara nu va mai nominaliza un membru din PSD. Eu consider ca avem ințelepciunea și maturitatea ca nu vom ieși de la guvernare. Vom incerca, respectand…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena, sunt in mijlocul unui scandal urias dupa ce au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Potrivit cantaretei, nemultumit ca aceasta nu canta…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- In ultima vreme, am asistat la o blamare generala a catorva categorii profesionale din Romania, atat de tare apasandu-se pedala incat s-ar crede ca unele meserii chiar trebuie desfiintate. Acum, sunt luati in vizor mai toti politistii, dupa isprava colegului lor pedofil. Aproape fiecare cetatean si-a…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- „Divide et impera” este mai actual acum mai mult decat oricand, intr-o societate romaneasca in care demonii par sa macine pe cat de constant, pe atat de spectaculos oameni și instituții, ajungand pana la urma la maduva din coloana oricarui stat: increderea populației in sine și in autoritatea care ar…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul in cazul medicului Mihai Lucan, a precizat ca a cerut procurorilor sa fie anchetat primarul Emil Boc dar și fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar. Ungureanu a mai spus și ca medicul Lucan “lua mita și din aer”. Emanuel Ungureanu, deputat și denunțator…

- Premierul Mihai Tudose a comentat, sâmbata, în ediția speciala "Income Magazine", de la Antena 3, declarațiile președintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anunțat ca în luna ianuarie coalitia va face o analiza…

- Politistul a carei masina a ars este unul dintre cei care l-au retinut pe cunoscutul chirurg Benedek Imre, in urma unui scandal in plina strada. In septembrie, medicul Imre ar fi impins un politist rutier, care l-a depistat in trafic cu asigurarea auto expirata. Procurorii au deschis dosar…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a oferit postului Antena 3 noi informații despre dosarul de „spionaj”. Ea a spus ca expertiza tehnica s-a finalizat și spera ca lucrurile sa se finalizeze curand.„Eu vreau doar sa va asigur ca lucrurile nu stagneaza și ca procurorul care se ocupa de aceasta…

- BerbecTrebuie sa preiei conducerea. Poate fi vorba despre o functie sau pur si simplu trebuie sa ai initiativa in familie sau in grupul de prieteni. Misiunea ta este sa devii un lider si poti sa faci acest lucru foarte simplu, intrucat esti o luptatoare si nu renunti deloc usor.TaurScopul…

- Confruntate cu presiunea PSD in privința legilor Justiției, principalele doua partide de Opoziție au adoptat tactici diferite. PNL a avut o abordare mai clasica, cu luari de cuvant, declarații in grup pe holurile Parlamentului și atacuri la CCR. USR, in schimb, a ales o cale mai turbulenta cu efecte…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…