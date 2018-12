Stiri pe aceeasi tema

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. PNL a...

- In Camera Deputaților este un scandal de proporții, pentru ca opoziția forțeaza revocarea din funcție a lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache.Deputatul PNL, Gigel Știrbu, a starnit hohote de ras, dupa un atac la Florin Iordache. ”Domnule Iordache, in Egiptul antic, faraonul era ingropat…

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, a avut o serie de contre in plenul Camerei Deputaților cu președintele de ședința, Florin Iordache. Totul s-a petrecut in contextul in care opoziția solicita revocarea din funcție a lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache.In momentul in care…

- Dan Barna, presedintele USR, a povestit la Realitatea TV care a fost reactia lui Liviu Dragnea la solicitarile opozitiei ca Florin Iordache sa isi ceara scuze pentru gestul obscen de miercuri din Parlament. „Am fost in sedinta Biroului Permanent si, de fata cu Liviu Dragnea, colegul meu Iulian Bulai…

- Dan Barna, presedintele USR, a povestit la Realitatea TV care a fost reactia lui Liviu Dragnea la solicitarile opozitiei ca Florin Iordache sa îsi ceara scuze pentru gestul obscen de miercuri din Parlament.

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), a declarat marți, la Parlament, ca prin acuzațiile aduse de Klaus Iohannis, șeful statului arata ca a intrat in campanie electorala și a precizat ca social-democrații ii cer acestuia sa fie mediator, scrie Mediafax.„Din partea noastra,…

- Luni seara, in jurul orelor 19, a avut loc o intalnire la Parlament a taberei anti-Dragnea pentru a puncte la punct mai multe decizii: susținerea pentru ca Paul Stanescu sa ramana in Guvernul Dancila, susținerea pentru ministrul Tudorel Toader și sa nu fie executat nimeni din partid, informeaza Romania…

- Camera Deputatilor a sesizat, in data de 8 octomnrie, Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict intre Ministerul Public si Parlament, legat de protocolul SRI - Parchetul General din anul 2016, informeaza Mediafax, citand surse politice. Sesizarea la CCR a fost semnata de…