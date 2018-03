Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- Prezența Irinei Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea la Congresul PSD, a surprins pe toata lumea. Mai ales ca Tanase nu are funcție in PSD și a fost și plasata in primul rand, la Sala Palatului, intre Carmnen Dan și Gabriela Firea.Jurnalistul Cornel Nistorescu l-a atacat…

- Președintele USR, Dan Barna a lansat un sondaj IMAS, care arata intenția de vot. PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6% Un alt sondaj al Sociopol care arata intenția de vor, da un alt clasament al partidelor politice. PSD - 34% PNL - 33%…

- ”Nu este in pericol scaunul lui Liviu Dragnea. Din contra, mi se pare ca-n urma Congresului PSD de sambata, Liviu Dragnea va avea intr-adevar toate parghiile din partid și Executiv pentru a putea realiza, in sfarșit, ce și-a propus in campania electorala, in programul sau de guvernare, votat de foarte…

- Vlad Cosma a fost audiat la Parchetul General in cazul plangerii impotriva fostului procuror Mircea Negulescu și a altor trei magistrați DNA Ploiești. Fostul deputat a dat declarații și in cazul depuse impotriva lui Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Fostul parlamentar Vlad Cosma a fost audiat la Parchetul…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, a avut o ieșire surprinzatoare astazi la Antena3. Aceasta i-a reproșat lui Tudorel Toader ca „a incercat sa fie in doua tabere” și il someaza „sa ia atitudine”.Lovitura DURA pentru Daniel Constantin: A pierdut definitiv procesul cu ANAF. Ce risca deputatul…

- Informația apare in niște stenograme care exista la DNA, o discuție telefonica a omului de afaceri Florian Walter cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru, informeaza Antena 3. Crin Antonescu a negat aceasta informație. El a spus ca nu este șantajabil, ca nu s-a retras și ca decizia de a nu candida…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Se pare ca evenimentele din ultimele zile au incins teribil spiritele pe scena politica a tarii. Razboiul inceput de PSD cu DNA este sustinut de pe toate flancurile de catre cei de la Antena 3. Mihai Gadea a avut o iesire ce cu greu poate sa fie explicata in vreun fel sau altul. Acesta a indemnat…

- Se mareste considerabil calupul de acuzatii pe numele procurorului sef al DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti Lucian Onea care, in cateva zile, a ajuns vedeta nationala, consacrandu-se deja, alaturi de Mircea Negulescu, pentru stilul de a fabrica dosarele de "mare coruptie" in unitatea de elita atat…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a afirmat, duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. „Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost…

- Inspectia Judiciara, decizie in urma acuzațiilor la adresa procurorilor DNA Conducerea Inspectiei Judiciare s-a sesizat din oficiu, astazi, în legatura cu afirmatiile facute în spatiul public de procurorul Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma, urmând sa stabileasca…

- Potrivit unor surse judiciare, avocatul Ingrid Mocanu care il reprezinta pe Vlad Cosma a depus plangere vineri la Parchetul General impotriva procurorilor Mircea Negulescu, Lucian Onea, Giluela Diaconu si Alfred Savu pentru compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta,…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Alina Gorghiu a comentat in cadrul unei emisiuni la Antena 3 și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri.Citeste si: PNL, atac EXPLOZIV: CSAT trebuie sa-i ancheteze…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Lia Olguta Vasilescu a ajuns sa fie unul dintre cei mai contestati ministri ai Guvernului PSD. Revolutia fiscala si unele scaderi salariale de la acest inceput de an au facut-o pe Vasilescu una dintre cele mai hulite personaje din Executiv. Nu doar bugetarii, dar si pensionarii o contesta pe Lia…

- Calin Geambașu continua atacu impotriva propriei familii. Invitat la emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, Calin Geambașu a vorbit despre relația cu familia și despre felul in care a

- "Discutiile ca am amanat termenul, dar nu si cel de plata, sunt o eroare. Toti contribuabilii sunt asigurati medical. Noi vom veni cu solutia cea mai buna. Vom vedea care este cel mai bun termen de depunere. Va fi pe estimare. cei care au depus formularele nu trebuie sa le mai depuna inca o data.…

- Emil Constantinescu, fostul presedinte al Romaniei, a intrat intr-un scandal imens cu cei de la Antena 3. Totul s-a intamplat dupa ce postul de stiri a prezentat un reportaj din comuna Cornu in care s-a prezentat informatia conform careia Emil Constantinescu ar detine o casa in aceasta comuna. Acesta…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a rabufnit in direct in cadrul emsiunii pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, care are studii de filologie , a avut o reacție foarte dura la adresa unui invitat din emisiunea „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, in varsta…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei. Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei citat de Agerpres.ro. Reamintim ca, Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul…

- "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme gigant se considera stapani ai universului, dar, de fapt, ei sunt sclavii ideei de a-si pastra pozitia dominanta. Este doar o chestiune de timp pana cand dominarea globala a monopolurilor din…

- Noul ministru al Educației din Guvernul Dancila ar putea fi, cel mai probabil, un om care nu are legatura cu PSD, deci un tehnocrat, a spus sociologul Marius Pieleanu, luni, la Antena 3. ”Porumbeii calatori îmi spun ca la Ministerul Educației de discuta un profil de ministru care,…

- ”Paul Stanescu se pare ca a acceptat funcția de vicepremier.” a spus sociologul Marius Pieleanu. Totodata, Marius Pieleanu a mai afirmat ca este posibil ca Eugen Teodorovici sa fie ministrul Fondurilor Europene. In plus, in noul Executiv ar putea sa se intoarca Razvan Cuc, data afara de catre Mihai…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, marți, sociologul Marius Pieleanu a spus ca se va discuta un profil al viitorului premier. "Mi se pare o abordare foarte corecta. Nu nume, ci un profil al viitorului prim ministru. Daca doriți, o definiție a mapei profesionale. Cu calitați pe care…

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova (61 de ani) a acordat un interviu site-ului oficial al WTA in care a dezvaluit cele 3 dorințe pe care le are de la actualul sezon din tenisul feminin. "Una dintre dorințele pentru sezonul 2018 ar fi ca Simona Halep sa caștige pentru prima data un Grand Slam,…

- El a declarat ca este mahnit ca premierul nu a facut nicio referire la programul de guvernare. [citeste si] "Sunt extrem de mahnit, ca cetațean, ca domnul Tudose nu a acordat nici macar un minut, din tot discursul sau, deși Mihai Gadea i-a oferit acest prilej, sa spuna ce face cu programul…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- "Vreau sa se incheie, odata pentru totdeauna, razboiul romano-roman, altfel nu putem construi nimic și in plan general, și in plan personal. O națiune aflata in razboi, cum este Romania astazi, nu are un viitor real. Toate lucrurile sunt puse la frigider. (N.r. - Mi-ar fi placut) sa ma cert cu domnul…

- Marius Pieleanu a afirmat, la Antena 3: ”Daca luam in calcul performanța, in mod evident ca PSD poate propune o echipa mult mai competenta. Exista miniștri, care au facut deja un an, fiind și-n Guvernul Grindeanu, a caror performanța este zero, cum ar fi ministrul Tineretului și Sportului și ministrul…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- ”PNL-ul nu mai vorbește despre proprietatea privata, o valoare centrala a liberalismului. Sper ca Ludovic Orban sa-și lamureasca povestea asta cu ultima infațișare, sper sa fie achitat, pentru ca și eu cred ca e un nevinovat, și de atunci incolo sa nu mai fie la fel de timid in a lua taurul de coarne.…

- Zoltan și Mihaela Farcaș pașesc, miercuri seara, de la ora 20.00, in platoul show-ului ”The Wall- Marele Zid” cu multa speranța și cu dorința de a reuși sa caștige timp mai mult pentru a-l petrece cu cele doua minunate fetițe pe care le au,

- Roxana Dobre, care a afirmat ca iși dorește al treilea copil cu Florin Salam, a hotarat sa faca lumina in ceea ce privește ce se intampla intre ea și partenerul ei de viața, Florin Salam. „Oare peste o saptamana cu cine mai fug? Din rautate sunt facute. Nu vreau sa-i mai dam numele (n.r. Vancica,…

- Afirmatii grave ale fostului presedinte, Traian Basescu. Acesta a lansat o serie de jigniri grave la adresa jurnalistilor care se plaseaza de o parte sau de cealalta in privinta legilor justitiei. In direct pe B1 TV, Basescu s-a dezlantuit la adresa celor din presa.Citește și: Primarul care…

- Roxana Dobre a decis sa faca lumina in ceea ce privește relația sa cu manelistul Florin Salam. Despre Roxana Dobre și Florin Salam s-au spus foarte multe lucruri in ultima vreme. Roxana Dobre l-ar fi parasit pe partenerul ei de viața pentru fostul iubit și chiar ar fi fugit de acasa cu jumatate de milion…

- „In mod evident, stand o ora, intr-o interminabila coada, exista riscul real de a-ti pierde discernamantul conjunctural. Cum mi s-a intamplat mie cu un tovaras din fata mea, care mi-a taiat calea. I-am facut un semn adecvat si mi-a spus ca da cu masina peste mine. Reactia mea nu a fost sa…