Dacian Cioloș a anunțat weekend-ul trecut ca are un partid nou cu care va candida la alegeri. Este vorba de Partidul Libertații, Unitații și Solidaritații (PLUS), care ia locul Mișcarii Romania Impreuna (MRI). PLUS este un partid conceput pe șest, fara ca cineva sa fi știut, fiind deja inregistrat la Tribunal, intrand in legalitate in 31 octombrie. Dacian Cioloș spune ca i se puneau piedici in instanța pentru validarea MRI și astfel s-a gandit la o alternativa. Una dintre entitațile politice care s-au opus inființarii MRI este Partidul Naționalist (PN) care a intervenit in instanța, spunand despre…