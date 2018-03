Stiri pe aceeasi tema

- Gaetan Michel Missi Mezu (21 de ani), atacantul Dunarii Calarași, a fost convocat in lotul naționalei Gabonului pentru Cupa Regelui Thailandei. Gaetan Michel Missi Mezu a fost convocat de spaniolul Jose Antonio Camacho in lotul reprezentativei din Gabon pentru Cupa Regelui Thailandei. Competiția se…

- Gica Hagi il apara pe ”șomerul” Cristi Chivu: ”Cu ce a greșit el vreodata”? Dupa ce Razvan Burleanu, prerședintele FRF, i-a jignit pe cei care ii sunt alaturi de Ionuț Lupescu in cursa acestuia pentru a deveni președintele FRF pe 18 aprilie, managerul de la Viitorul a rabufnit: ”Domnilor, e o rusine…

- Un barbat angajat la o cariera de calcar din localitatea Costesti din judetul Valcea a murit, sambata, strivit de bena unui utilaj manevrat gresit de catre un coleg, potrivit Politiei Valcea, scrie Romania TV. Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat…

- Asa ca a sarit gardurile vilelor din Pipera si ar fi reusit sa dea astfel 11 spargeri pana miercuri noaptea, cand a fost prins, scrie stirileprotv.ro. Printre victimele sale se numara Gheorghe Hagi si ambasadorul Pakistanului in Romania. Politistii urmeaza sa stabileasca daca respectivul a avut complici.…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou ca este decis sa plece din Romania și a spus ca nu mai refuza alte oferte. "Cred ca de acum incolo nu o sa refuz ofertele. Nu mai conteaza ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost si propuneri de la o echipa nationala care…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Gica Hagi, 53 de ani, este tot mai sigur sa plece din Romania, sa renunțe la funcția de antrenor la Viitorul și sa preia un club important din Europa. Intrebat la TV Telekom Sport daca e pregatit sa ii ia locul lui Unai Emery la PSG, Hagi a spus: "Pai, credeti ca e imposibil sau ce? Este normal". "Regele"…

- Ca sa scape de NicolaeTitulescu, devenit tot mai incomod prin cultivarea propriei glorii in defavoarea celei nationale, Carol al II-lea rostuieste un truc. Pe 29 august 1936, premierul Gh. Tatarescu isi prezinta demisia. Regele il inscauneaza tot pe el cu formarea noului guvern.

- Fotbalistul Florin Gardos (29 de ani), prezentat oficial, joi, la CS Universitatea Craiova, a declarat intr-o conferinta de presa ca ar fi un lucru extraordinar sa castige titlul de campion cu gruparea olteana in actualul sezon, informeaza Agerpres. „Am ales sa vin la Craiova pentru ca aici am fost…

- Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur la alegerile de la federatie, din aprilie, îl roaga pe Gica Hagi sa nu plece din România, dupa ce "Regele" a afirmat ca este dezamagit de ce se întâmpla

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Gica Hagi, 53 de ani, nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio, 1-0,…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Gica Hagi nu știe cum sa-și mai laude fiul: ”Ianis poate sa caștige Balonul de Aur intr-o zi!”. Ianis Hagi tocmai s-a intors cu coada-ntre picioare dupa o experiența nereușita la Fiorentina , dar tatal lui continua sa susțina ca este un fotbalist care poate progresa enorm. „Este foarte talentat si,…

- Vinerea trecuta, la finalul meciului Viitorul Constanta – Astra Giurgiu, 1-1, Gica Hagi (53 de ani) a fost protagonistul unui moment uluitor! „Regele” a anuntat, cat se poate de trist, ca este pregatit sa plece din Romania, nemultumit de situatia dificila in care a ajuns fotbalul romanesc.

- Gigi Becali i-a cerut lui Gica Hagi sa candideze la sefia FRF, fiind sigur ca acesta ar caștiga. Gigi Becali a pierdut procesul si trebuie SA PLATEASCA. Cine este personajul care l-a invins de doua ori IN JUSTITIE "Bai, Gica, nu mai țipa, nu mai urla! Ești singurul care-l poate da la…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Nadia Comaneci i-a transmis un mesaj lui Gica Hagi printr-un videoclip postat pe pagina sa oficiala de Facebook, in care apare sutand la poarta. La Multi Ani, Gica Hagi. "Regele" implineste azi 53 de ani, ce mesaje a primit de ziua sa VIDEO "Draga Gica, esti iubit, admirat, si respectat…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situația fotbalului romanesc. Dupa ce a tras cateva concluzii și a anunțat ca se gandește sa plece din Romania, antrenorul echipei FC Viitorul și-a indreptat nemulțumirea catre mass-media.

- Gica Hagi, cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, implinește astazi 53 de ani. De-a lungul anilor, "Regele" fotbalului romanesc a facut fericiți milioane de fani grație prestațiilor de la naționala Romaniei, dar și de la echipele de club. Meciurile memorabile reușite de naționala condusa de…

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Gica Hagi a anuntat azi de partea cui va fi la alegerile pentru conducerea Federatiei, noul presedinte urmand a fi ales la data de 18 aprilie. "Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca o nationala mai buna decat a fost…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Gica Hagi a petrecut mai multe zile la Firenze, unde a negociat cu oficialii gruparii viola, pentru ca apoi sa se intoarca in Romania cu Ianis Hagi, chiar daca mutarea n-a fost perfectata. Mai mult, "Regele" a oficializat transferul lui Ianis hagi prin intermediul site-ului oficial al Viitorului…

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Gica Hagi spune ca Romania poate ajunge campioana mondiala: ”O sa cred pana in ziua cand o sa mor!”. Gica Hagi i-a lasat masca pe englezi, dupa ce a declarat, intr-un interviu pentru revista britanica FourFourTwo, ca Romania poate ajuge campioana mondiala la fotbal intr-o zi. ”Regele” și-a reamintit…

- Sunt tinere, educate și cred ca pot schimba Romania. Au in comun experiența recenta a unui internship in Parlamentul Romaniei, reprezinta TSD Ialomița și știu ca viitorul este al celor care indraznesc sa și-l revendice. Dar, mai presus de toate, au ințeles ca lumea in care traiesc nu poate fi schimbata…

- Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Il iau peste un an!”. Gica Hagi vrea sa-l ”repatrieze” pe fiul sau, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, in Romania, la FC Viitorul. In acest moment, Ianis Hagi se antreneaza alaturi de FC Viitorul, in așteptarea rezolvarii situației sale contractuale. Gigi…

- Programul guvernamental „Prima casa” ar trebui oprit treptat, pentru ca, pe langa beneficiile sociale, ar fi dus si la o supraevaluare a preturilor locuintelor chiar si cu 25 la suta, spun analistii financiari. Ei considera ca programul, desi a fost orientat catre familiile cu venituri mai scazute,…

- Cristi Ganea (25 de ani) este unul dintre cei mai constanți jucatori ai Viitorului in acest sezon. Fundașul cu 4 meciuri in naționala are mari șanse sa plece in aceasta iarna. TV Digi Sport anunța ca Gica Hagi s-a ințeles cu Athletic Bilbao, in ciuda faptului ca "Regele" ar fi vrut mai mulți bani in…

- Viitorul si-a pierdut golgheterul din prima parte a campionatului. George Tucudean, revitalizat de Gica Hagi in turul de campionat, s-a transferat la CFR Cluj, pentru un milion de euro. “Regele” vrea sa aduca in locul lui Tucudean un jucator iesit de pe radarele Ligii 1. Este vorba de Mihai Vodut, de…

- Gica Hagi, antrenorul roman al anului 2017, a acodat un interviu pentru ediția de vineri a Gazetei Sporturilor. "Regele" a vorbit despre situația fotbalului romanesc și a spus cum trebuie sa fie președintele Federației Romane de Fotbal, fiind de parere ca nu trebuie neaparat sa fie un fost fotbalist.…

- Dan Popescu (29 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB la sfarșitul anului trecut contractul, dar nu duce lipsa de oferte. Fundașul stanga n-a jucat in ultimul an pentru roș-albaștri, dar sursele GSP.ro susțin ca jucatorul are oferte din Liga 1, din Cipru și Grecia. Concordia Chiajna, Juventus București…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara. ”Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie…