- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…

- Ianis Hagi o va parasi pe Fiorentina in aceasta iarna, nu o va face definitiv, ci probabil va fi vorba despre un imprumut, tocmai pentru a juca mai multe minute. Pescara și Empoli sunt formațiile care și-au manifestat un interes clar pentru fotbalistul roman, insa turcii anunța o noua varianta. Aducerea…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, susține ca a discutat cu Gica Hagi despre situația fiului sau la Fiorentina, iar tehnicianul Viitorul este foarte ingrijorat in aceasta privința. Ianis Hagi va pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, iar situația fotbalistului de 19 ani…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, ar putea sa paraseasca formația bulgara in aceasta iarna, fiind in atenția a doua echipe din Serie A. Informația a fost lansata de agentul Ruggero Lacerenza, care a marturisit ca atacantul roman de 31 de ani se afla in atenția Fiorentinei și Sampdoriei,…

- Mulți dintre jucatorii Ligii 1 care au inregistrat creșteri spectaculoase ale valorii de piața dupa 1 iulie 2016 au trecut prin mana "Regelui". Chiar daca au ramas langa Gica, la Viitorul, ori au ajuns la FCSB sau U Craiova. La prima vedere, Florinel Coman, Bogdan Țiru, Victor Ramniceanu, Romario Benzar…

- Ion Tiriac a avut pretentii considerate exagerate, potrivit Ubitennis. "Tiriac i-a contactat pe cei de la adidas si a cerut termeni mult mai profitabili pentru prelungirea contractului. Totusi, adidas a oferit mult mai putin decat se astepta in echipa romancei. Asa ca au testat piata fara…

- Fiul „Regelui” ar putea fi imprumutat in aceasta iarna la gruparea de pe malul Bosforului. Cum nu are șanse de a prinde prima echipa la Fiorentina, Ianis ar avea ocazia sa-și relanseze cariera la formația unde tatal sau a facut istorie. Gheorghe Hagi ar fi fiscutat cu oficialii de la Galatasaray despre…

- Ianis Hagi este dorit deja de Pescara, dar Hurriyet și Fotomac anunța ca Gica Hagi ar fi luat legatura cu oficialii de la Galatasaray, echipa care ar dori sa il imprumute pe fiul "Regelui". Și FCSB este o varianta, Gigi Becali aratandu-și interesul. IANIS HAGI, scos din lotul Fiorentinei.…

- Ianis Hagi nu va mai ramane la Fiorentina și din aceasta iarna, urmand sa fie imprumutat la un club la care sa joace constant și la un nivel bun. Hurriyet și Fotomac anunța ca Gica Hagi ar fi luat legatura cu oficialii de la Galatasaray, formație care ar dori sa il imprumute pe Ianis. ...

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins cererea lui Andrian Candu, președintele Parlamentului din Chișinau, de a decreta zi de doliu național pe 16 decembrie, atunci când Regele Mihai va fi înmormântat. Igor Dodon este de parere ca nu e cazul sa faca…

- Ianis Hagi, fotbalist care nu a jucat niciun minut pentru Fiorentina in actualul sezon, a impresionat din nou la echipa secunda. Fiul "Regelui" a evoluat pentru Fiorenina Primavera in duelul caștigat de echipa viola pe terenul lui Genoa , scor 3-0. Ianis (19 ani) a marcat pentru Fiorentina in minutul…

- O plecare a lui Ianis Hagi de la Fiorentina e tot mai sigura, dupa ultimele evenimente in care puștiul roman a fost implicat. Fotbalistul in varsta de 19 ani s-a antrenat cu echipa Primavera a Fiorentinei, iar la ședința de pregatire de vineri a fost foarte trist. Mai mult, acesta a ieșit de la antrenament…

- O polițista de la Secția 4 Poliție Rurala Beclean a revoluționat Codul Rutier. Aceasta i-a luat unui șofer permisul de conducere și cu actul in mana i-a dat amenda omului ca nu are permisul la el.

- Eugen Trica, antrenorul secund al celor de la Poli Iași, a fost eliminat la finalul meciului cu Dinamo (1-2), iar moldovenii nu vor avea niciun antrenor pe banca la meciul cu Astra din runda urmatoare. Suparat dupa ce Coltescu a eliminat doi jucatori de la ieseni, Eugen Trica a traversat terenul si…

- Fostul fotbalist roman Adrian Mutu a dezvaluit ca viseaza sa antreneze echipa italiana Fiorentina, la care a jucat cu mare succes intre 2006 și 2011, scrie site-ul violanews.com."In decembrie voi obține diploma de antrenor, nu-mi place sa fiu conducator. Vreau sa simt mirosul terenului și sa fiu impreuna…

- Formatia Juventus Torino a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Zapata ’52, Torreira ’71 si Ferrari ’79. Pentru Juventus au inscris Higuain ‘90+1…

- Transferat de echipa italiana Fiorentina, in iulie 2016, de la FC Viitorul, Ianis, fiul lui Gica Hagi, nu a primit sanse in acest campionat, pana acum, pentru a juca in Seria A Daca in stagiunea trecuta Ianis a avut doua aparitii in prima liga italiana, in actualul sezon a fost doar rezerva, de cateva…

- Zeci de medici rezidenti protesteaza, duminica dupa-amiaza, in fata Ministerului Sanatatii, ei sustinand ca situatia salariilor este incerta intre ianuarie si martie 2018, ei riscand sa primeasca compensatii banesti mai mici, doctorii fiind nemultumiti si de plafonarea sporurilor. Mai…

- Rezerva eterna la Fiorentina, Ianis Hagi ar putea prinde un transfer interesant in iarna. Jucatorul de 19 de ani pentru care toscsanii au platit doua milioane de euro in urma cu an este dorit de divizionara secunda Pescara, locul 13 in Serie B. Informația a fost confirmata inclusiv de directorul sportiv…

- Ianis Hagi este tot mai aproape de a se desparți de Fiorentina. Deși Gigi Becali a anunțat ca-l așteapta la FCSB, italienii sustin faptul ca tanarul mijlocaș este dorit insistent de Pescara, echipa antrenata de Zdenek Zeman. Acesta a fost și antrenorul lui Dan Petrescu.Corriere dello Sport…

- Ianis Hagi, 19 ani, nu a jucat niciun minut la Fiorentina in acest sezon, iar șefii celor la da Viitorul sunt extrem de nemulțumiți de faptul ca antrenorul Stefano Pioli nu conteaza pe mijlocașul roman. "Ianis a fost luat și i s-a spus ca va primi in scurt timp șanse de a juca in prima echipa. S-a intamplat…

- Ianis Hagi, dorit la FCSB. Ce spunea fiului ”Regelui” despre o eventuala inregimentare la formația lui Gigi Becali. Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, formația viola dorind sa-l imprumute pentru a strange mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l…

- Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, formația viola vrand sa-l imprumute pentru a strange mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l aduca pe Ianis, pe care il vede drept unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Romania. "Ianis poate sa vina la…

- Un obicei ciudat se raspândește în comunicatea chinezeasca din Marea Britanie. Mamele se închid în casele lor timp de o luna, dupa naștere, pentru a proteja copilul de microbii din exterior.

- ”Regele” este un car de nervi, in ultima perioada! Cauza: Ianis Hagi nu prinde echipa la Fiorentina! De aceea, fostul international este mai mereu ursuz, ba chiar ii sare tandara imediat. S-a intamplat in urma cu putin timp, intr-un celebru club din Mamaia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat…

- Perioada dificila pe care o traverseaza Ianis Hagi pe plan sportiv este pe cale sa se incheie. Ignorat de antrenorul Fiorentinei, Stefano Pioli, mijlocasul in varsta de 19 ani si-a dat acordul sa plece de la formatia toscana.

- Ianis Hagi, jucatorul celor de la Fiorentina, a fost titular în meciul dintre România U21 și Portugalia U21, 1-1, din preliminariile pentru CE 2019. Fiul "Regelui" Hagi a avut însa o prestație modesta, fiind înlocuit de selecționerul Daniel Isaila…

- Ianis Hagi, jucatorul celor de la Fiorentina, a fost titular in meciul dintre Romania U21 și Portugalia U21, 1-1, din preliminariile pentru CE 2019. Fiul "Regelui" Hagi a avut insa o prestație modesta, fiind inlocuit de selecționerul Daniel Isaila in minutul 65. In momentul in care a ieșit de pe teren,…

- Izolat la echipa secunda a Fiorentinei, Ianis Hagi (19 ani) se poate considera mult mai norocos la capitolul sentimental. Mijlocasul are o iubita de toata frumusetea. Maria, caci asa o cheama pe tanara care i-a furat inima fiului „Regelui”, il viziteaza din ce in ce mai des pe fotbalist.

- Marius Sumudica a recunoscut ca are in fata o oferta foarte mare din punct de vedere salarial, din zona Golfului. Daca ar accepta, antrenorul roman ar primi 4 milioane de euro pe sezon. Kayserispor e revelatia sezonului in Turcia, acolo unde se bate cu granzii din Istanbul: Fenerbahce, Galatasaray…

- Pescara este antrenata de Zdenek Zeman, care l-a dorit si in vara pe Ianis Hagi. Pescara a retrogradat din Serie A in sezonul trecut, in care l-a avut in lot si pe Alexandru Mitrita, lansat de Viitorul si imprumutat acum la CSU Craiova, si acum se zbate la mijlocul clasamentului, pe locul 12, dupa…

- Este foarte probabil ca fiul lui Gica Hagi sa paraseasca temporar Fiorentina. Ianis Hagi ar putea sa fie imprumutat la o echipa din Serie B sau la una din afara Italiei, informeaza stiripesurse.ro.

- Prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc a fost maritata, in urma cu foarte mulți ani, cu un om de afaceri. Iuliana Marciuc formeaza, de ani de zile, un cuplu cu cantarețul Adrian Enache, cel impreuna cu care are un baiețel pe nume David. Despre relația celor doi a vorbit, in urma cu ceva timp,…

- Viola Nation, publicatie apropiata de Fiorentina, l-a criticat dur pe antrenorul Stefano Pioli pentru ca nu-l foloseste pe Ianis Hagi. "Nu exista niciun motiv pentru care Ianis Hagi nu a primit nicio sansa pana acum la Fiorentina. Tanarul mijlocas are o tona de talent si i s-a promis un rol…

- Marius Sumudica (46 de ani), tehnicianul lui Kayserispor, spune isi traieste aventura vietii la noua sa echipa, surpriza inceputului de campionat din Turcia. Antrenorul roman campion cu Astra are parte de un start de campionat peste asteptari cu Kayserispor. Echipa sa este pe locul…

- La doar o zi dupa ce moartea celor doi romani, Costel Cornel Calinciuc si Doru Constantin Olaru, a socat autoritatile italiene, au fost identificati asasinii lor. Trupurile fara viata a celor doi ciobani au fost descoperite pe un camp de grau din apropierea localitatii Chivasso, situata in provincia…

- Ianis Hagi nu a fost introdus pe teren nici in meciul Fiorentinei de azi cu ultima clasata, Benevento, cașțigat de gruparea viola cu 3-0. Stefano Pioli, tehnicianul Fiorentinei, a comentat absența tanarului de 19 ani din prima echipa. "Hagi crește, dar nu joaca pentru ca eu nu-l vad inca la nivelul…

- Formatia AC Milan a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, duminica, pe teren propriu, in compania echipei Genoa, in etapa a noua a campionatului Italiei, in timp ce AS Roma a dispus in deplasare de Torino, scor 1-0, scrie news.ro.Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica,…

- Gica Popescu i-a transmis un mesaj lui Ianis Hagi, in ziua in care acesta a implinit 19 ani. Aflat la Fiorentina, unde a fost cedat de Viitorul, Hagi junior are meci cu Benevento (duminica, 16:00), echipa unui alt roman, George Puscas, cu care Ianis este coleg la nationala de tineret. Popescu i-a…

- FCSB va juca pe Cluj Arena meciul din 16-imile Cupei Romaniei impotriva celor de la Sanatatea Cluj in una din zilele 24, 25 sau 26 octombrie, insa oficialii roș-albaștrilor sunt relaxați. Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, spune ca n-are niciun fel de emoție inaintea intalnirii cu…

- Un roman in varsta de 25 de ani a fost condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Motivul? A lasat gravida o fata.Sentința a fost data de catre un tribunal englez dupa ce anul trecut a intreținut relații intime cu o copila in varsta de 12 ani.

- Ianis Hagi (18 ani), jucatorul celor de la Fiorentina, a declarat ca se simte dezamagit de faptul ca a fost trecut pe linie moarta la gruparea viola, unde nu a bifat niciun minut in actuala stagiune. "Sunt dezamagit, pentru ca am facut un cantonament foarte bun. Am avut evolutii bune, toti m-au apreciat…

- Situatie dificila pentru Ianis Hagi (18 ani) la Fiorentina. Desi a impresionat in meciurile amicale, iar presa din Italia l-a ladat constant, mijlocasul roman nu este pe placul antrenorului Stefano Pioli. In aceste conditii, jurnalistii din „Cizma” il sfatuiesc pe fiul lui Gica Hagi sa-si caute alta…

- Va fi dat afara Ianis Hagi de la Fiorentina? Deși a impresionat in amicalele verii, deși jurnaliștii italieni il lauda, noul antrenor al celor de la Fiorentina, Stefano Pioli, nu are ochi pentru baiatul ”Regelui”. Hagi jr nu intra deloc in planurile antrenorului, in varsta de 51 de ani, astfel ca jurnaliștii…