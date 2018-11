Pictură rară în lume, vândută cu o sumă record Opera rara in lume Pictura, cel mai scump articol vandut vreodata la o licitatie din Asia de catre Christie's, este ''unul dintre tablourile chinezesti cele mai rare din lume'', a explicat Christie's. Intitulata ''Lemn si piatra'', pictura in cerneala pe hartie reprezinta un arbore batran in forma de dragon cu ramurile desfrunzite si un bolovan ascutit asezat la baza sa. Documentul cu o lungime de 185,5 cm este ornat cu caligrafie si poeme chinezesti din secolul al XI-lea si poarta pecetile celor 41 de colectionari. Cine a fost Su Shi Su Shi, cunoscut si sub… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vinurile de colectie stabilesc noi recorduri pe piata in ceea ce priveste preturile acestora. Colectionarii chinezi alimenteaza aceasta piata a vinurilor de colectie inca de la inceputul anilor 2000, participand si intrecadu-se in oferte la licitatii, relateaza CNBC. Ofertele…

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing,…

- Un triptic abstract de 10 metri lungime, semnat de Zao Wou-Ki, a fost adjudecat pentru suma de 65 de milioane de dolari, duminica, la Hong Kong, un record mondial pentru acest artist chinez printre cei mai proeminenti, a anuntat casa de licitatii Sotheby's.

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la pretul record de 65 de milioane de dolari la o licitatie organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com.

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.Tripticul "Juin-Octobre 1985"…

- Serena Williams nu va participa la turneul feminin de tenis de la Beijing, americanca nefigurand in tragerea la sorti a jucatoarelor inscrise in competitia care va debuta sambata, informeaza AFP. Turneul din capitala Chinei beneficiaza anul acesta de premii totale in valoare de 8,2 milioane dolari,…

- Suma fabuloasa pentru o pictura realizata de artistul chinez, cu origini franceze Zao Wou-Ki, va fi incasata duminica acesta in cadrul unei licitatii in Hong Kong. Organizatorii se asteapta sa adjudece cel putin 45 de milioane de dolari.