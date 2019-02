Pictura "autodistrusă" a artistului Banksy a atras un public numeros într-un muzeu german "Girl with Balloon", o pictura realizata de artistul britanic Banksy, devenita celebra dupa ce s-a autodistrus partial la finalul unei licitatii organizate in toamna anului 2018, a atras un public numeros in muzeul Frieder Burda din orasul german Baden-Baden, unde este expusa incepand de marti, informeaza DPA. "Exista un apetit urias in randul publicului pentru aceasta pictura", a declarat o purtatoare de cuvant a institutiei muzeale. Multi dintre vizitatori au strabatut in mare viteza colectiile muzeului german si s-au indreptat direct spre camera in care este expusa aceasta opera de arta. … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

