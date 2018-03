Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache este o artista desavarșita, dupa cum o spun topurile muzicale in fruntea carora vedeta se claseaza tot mai des. Cu toate ca se bucura de un real succes pe plan profesional, Deliei ii mai lipsește un lucru pentru a fi pe deplin fericita: un copil!

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. Un copil a fost lovit de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Din primele cercetari se pare ca este vorba despre un copil al strazii, care a trecut la 50 de metri de trecerea de pietoni, prin loc nepermis […] The…

- Ultramaratonistul Levente Polgar a explicat, astazi, intr-o postare pe rețeaua de socializare Facebook motivul pentru care a fost nevoit sa abandoneze „Arctic Ultra 6633”, cea mai dura competiție din lume și descrie ce a simțit in acel moment. Levente povestește ca avea ”tot felul de ganduri necurate”…

- Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt este seful staffului medical de la Bayern si nationala Germaniei, dar in 2015 a intrat intr-un conflict cu Pep Guardiola, iar sefii lui Bayern au decis sa fie de partea tehnicianului, preferand sa-l demita pe Muller-Wohlfahrt. Revenit la echipa in 2017, omul care ii…

- Copil de clasa intai, din Cluj, batut cu parul de invatator, la repetitia pentru serbare, pentru ca nu putea sa mai stea in picioare. Mama baiatului de 8 ani s-a prezentat cu fiul sau la I.M.L. Cluj, unde i s-a emis elevului un certificat medico-legal. Incidentul revoltator s-a petrecut la Scoala Gimnaziala…

- Ore lungi de panica, o mama disperata si doi frati disparuti. Romania a activat, pentru prima data, sistemul "alerta rapire copil", dupa ce un tata si-a luat cu forta copiii de pe strada, in timp ce se intorceau de la scoala. Din Prahova, a ajuns cu ei pana in Capitala, unde, in cele din urma, a fost…

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!. Mai exact, vedeta a vorbit despre relația din Mihaela Radulescu și Dan Chișu, dar și despre cea pe care diva de la Monaco o are acum cu Felix Baumgartner. “ Am fost zilele acesta la un eveniment organizat…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in parteneriat cu Asociația OvidiuRo – Agenția pentru Educație Timpurie, organizeaza, in perioada 19 februarie – 7 martie 2018, Caravana „Fiecare copil merita o poveste”, prin care preșcolarii din comunitați sarace din județ vor participa la activitați in gradinița,…

- Pentru a scapa de pedeapsa parinților, un minor din satul Lopatnic, raionul Edineț, a pornit pe jos in direcții necunoscute, astfel ratacindu-se in zona de frontiera. La intervenția polițiștilor de frontiera, copilul fost depistat și intors in familie.

- Anca Serea se poate numi mamica eroina din showbizul autohton, vedeta avand nu mai puțin de 5 urmași. Deși au casa plina de copii, Anca Serea și Adrian Sina susțin ca iși mai doresc un bebeluș, pe care il așteapta cat de curand. Apariția unei noi sarcini in familia Serea-Sina este doar o chestiune de…

- ANPC a dispus, astazi, oprirea temporara a unui tobogan, la complexul Therme, in urma unui accident in care un copi,l de 8 ani, și-a pierdut doi dinți. Reprezentanții Therme sunt așteptați, maine, la sediul Comisariatului București, cu documentația tehnica angrenajului.

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Reprezentantul CSM Arad a strans 717 puncte, fiind cel mai bine clasat roman, la mare distanța de Dragoș Dima (locul 440 – 84 de puncte) și Adrian Ungur (504 – 67). Aradeanul de 27 de ani va reveni in competiții odata cu turneul de la Indian Wells (SUA). Adauga Comentarii Adauga…

- Un copil de aproximativ 7 ani este in pericol de a cadea de la etajul patru al unui imobil situat pe strada Suceava din municipiul Constanta.O autospeciala a ISU Dobrogea se afla la fata locului.Stire in curs de actualizare. ...

- Gabriela Firea este astazi primarul general al Capitalei, este casatorita, are un baiat și se bucura de o viața luxoasa, insa nu a fost dintotdeauna la fel de privilegiata. Gabriela Firea, in varsta de 45 de ani, a povestit ca in adolescența a suferit enorm din cauza lipsurilor materiale, dar și dupa…

- Trei persoane, printre care si un copil, au ajuns astazi la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi, ...

- Deși pare imposibil, un copil a venit pe lume ce mama a murit, in urma unui stop cardiac. La 41 de ani, Emma Olubayo, o asistenta medicala, a ramas insarcinata, iar bucuria a fost una imensa, mai ales ca femeia și-a dorit cu ardoare un copil.

- S-a defectat pe linia de tramvai. Circulatia, blocata aproape o ora FOTO O masina defecta a dat peste cap circulatia tramvaielor in cartierul clujean Manastur. În data de 2 februarie 2018, circulatia tramvaielor a fost blocata pe strada Primaverii timp de 49 minute în intervalul orar…

- Desi relatia celor doi pare a fi una normala, Donald Trump are un comportament revoltator si, totodata, bizar fata de sotia sa, Melania. Seful SUA ii impune acesteia numeroase lucruri si chiar a avut conditii absurde pentru a avea un copil impreuna cu ea.

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- A fost inregistrat primul caz de rujeola in raionul Glodeni. Este vorba de un copil de șapte luni, care a fost recent impreuna cu parinții intr-o vacanța in Ucraina unde a contactat cu alți copii bolnavi.

- Sunt militari romani care inca mai cred in datoria sfanta de a-și apara țara, cu toate sacrificiile pe care le implica acest lucru, iar efortul le este rasplatit prin medalii și distincții militare. Plutonierul adjutant principal Ion Cristinel Cazacu, un „Rechin Alb“, a primit de la partenerii americani…

- Politistii Biroului Rutier Tecuci au fost sesizati prin apel de urgenta 112 ca, pe o strada din localitate, ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu doua persoane ranite. Potrivit Agerpres, din primele cercetari efectuate de politistii sositi la locul accidentului, a reiesit ca soferul…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- O fetita in varsta de 5 ani din satul Ferice, comuna Buntesti, a ajuns, joi, la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un alt copil, un baiat de...

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.

- Kate Middleton se pregateste sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie a acestui an si deja se zvoneste ca va apela la hyponobirthing , o tehnica menita sa ii asigure o nastere usoara, fara dureri.

- Luni, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si forintul maghiar, s-au depreciat in raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,8247 lei…

- Harul pictorului olandez Rembrandt a renascut pe malul Dunarii. Un artist dintr-un sat din judetul Galati este supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica aproape imposibila in zilele noastre. Laurentiu Popa picteaza din adolescenta…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a comparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, care ar putea face din el cel mai mare ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, potrivit AFP.In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP. ”Partea…

- Doi barbați și un adolescent au fost prinși de polițiști in urma unei acțiuni ca-n filme. Cei trei furau motorina din rezervorul unui autobuz parcat in Ineu, au fost vazuți de o femeie care a sunat imediat la 112.

- Un copil de 9 ani din Satu Mare este in stare critica la spital. A ajuns grav ranit dupa ce s-a impuscat cu arma de vanatoare a tatalui sau. Medicii au fost nevoiti sa ii amputeze piciorul strapuns de glont.

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate ,,UNIVERS" – federatie reprezentativa la nivel de sector de activitate energie, petrol, gaze și minerit energetic, mandatata sa negocieze Contractul Colectiv de Munca la nivel...

- In urma cu putin peste patru ani venea pe lume FABIAN ANDREI, un copil minunat, un copil mai mult decat dorit in familia sa, un dar de la Dumnezeu. „Am nascut, prin cezariana, pe 31 octombrie 2013 la Maternitatea Ploiesti un baietel de 3.200 kg, 51 cm. A primit nota 9 la nastere.

- La nivel național, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au asigurat masurile de ordine publica la peste 150 de evenimente organizate cu prilejul Revelionului, la care au participat peste 300.000 de persoane. In acest context, nu au fost raportate incidente majore, de natura a afecta grav ordinea…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Are o fetița frumoasa foc și se gandește și la un al doilea copil. Connect-R a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil.

- Madalina Ghenea spune ca dintotdeauna și-a dorit sa fie mama, dar are si un regret. "Am un singur regret, acela ca nu am avut un copil la 20 de ani. Dintotdeauna mi-am dorit un copil și mi se pare ca acum este un pic tarziu. Atat de tare mi-am dorit un copil incat am incercat chiar sa adopt…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, referitor la protestul magistratilor, ca "aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii romane", precizand ca magistratii se asteapta la un dialog de la cei care se ocupa de modificarea legilor justitiei. …

- 12 ore de inot neintrerupt. Este recordul pe care bibliotecarul Avram Iancu, al carui nume a devenit cunoscut dupa ce a realizat performanta de a traversa inot Canalului Manecii si Dunarea, are de gand sa il stabileasca azi. Iancu a marturisit ca actiunea sa de astazi este parte integranta a unei actiuni…