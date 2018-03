Stiri pe aceeasi tema

- Volvo XC60 a devenit automobilul anului conform totalurilor UK Car of the Year Awards 2018. Acum o luna juriul aceluiași premiu a numit XC60 cel mai bun SUV de dimensiuni medii Premiul UK Car of the Year Awards se confera celor mai bune a7utomobile noi de pe piața britanica. Juriul consta din …

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Actorii George Mihaița și Vladimir Gaitan vor fi omagiați cu Premiul pentru Intreaga Cariera in cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor Gopo . Evenimentul va avea loc pe 27 martie, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. La 50 de ani de la inceperea filmarilor la „Reconstituirea”…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Șeful Inspectoratului Școlar Judetean (IȘJ) Suceava, prof. Gheorghe Lazar, a obtinut la evaluarea activitatii sale, din anul scolar 2016-2017, un punctaj care ar putea duce la demiterea sa din functie.Ministerul Educatiei a apreciat ca activitatea sefului invatamantului sucevean a fost ...

- Este un premiu pe care niciun calator al metroului newyorkez nu si-ar dori sa-l castige. Un grup de sustinere a navetistilor a acordat marti, in premiera, premiul pentru "Cea mai proasta naveta a saptamanii" unei bibliotecare din Queens, care a petrecut doua ore in subteran, la o statie de casa,…

- Scriitorul roman a primit unul dintre cele mai importante premii germane. Mircea Cartarescu a obtinut premiul literar “Thomas Mann”, anunta Die Welt. Distintia, acordata de Academia Bavareza de Arte Frumoase, se numara printre cele mai prestigioase ale literaturii germane. Juriul si-a motivat alegerea…

- Boubacar Mansaly a obtinut cetatenia romana si poate juca pentru ”nationala” lui Cosmin Contra. In varsta de 29 de ani, mijlocasul a evoluat in Liga 1 pentru Dinamo si Astra, iar in prezent este legitimat la BB Erzurumspor, grupare care evolueaza in a doua divizie din Turcia. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud).

- Premiul national al Israelului pentru literatura, una dintre cele mai prestigioase distinctii culturale atribuite de acest stat, va reveni in 2018 scriitorului David Grossman, care critica in mod constant politica dusa de guvernul israelian fata de palestinieni, informeaza Reuters. David…

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi…

- Pictorul Bogdan Mihai Radu a fost ales – alaturi de alti doi artisti, premiati la nivel international – ca reprezentativ din punct de vedere vizual pentru editia de anul acesta a targului Oxford International Art Fair 2018.

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a obtinut, marti, o reducere a suspendarii dictate impotriva sa de Federatia Internationala de Tenis (ITF), in urma evenimentelor petrecute in timpul meciului cu Marea Britanie, din aprilie 2017, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.…

- Pictorul Bogdan Mihai Radu a fost ales – alaturi de alti doi artisti, premiati la nivel international – ca reprezentativ din punct de vedere vizual pentru editia de anul acesta a targului Oxford International Art Fair 2018.

- Stadionul "Ion Oblemenco" a fost nominalizat la premiul de cea mai frumoasa arena a anului 2017. Noua arena din Craiova este in competiție directa cu alte 26 de stadioane. Stadionul de 52.600.000 de dolari, a carui capacitate este 30.292 de locuri, a fost inaugurat pe 10 noiembrie, intr-un amical pierdut…

- Generația de Aur zambește: l-a convins pe Lupescu sa candideze la FRF. Vezi galeria foto + 4 + 4 La ”Gala Trofeelor Alexandrion”, de joi seara, unde au fost premiați performerii Romaniei, au venit, printre alții, și componenți ai Generației de Aur. Doctorul Pompiliu Popescu, cel care conduce ”gașca”,…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba, de 24 de ani, și Robert Popescu, 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana.

- Liceul de Arte „Sigismund Toduta” – Deva si-a imbogatit palmaresul cu un numar de trei premii obtinute la doua concursuri internationale de arte vizuale desfasurate in anul 2017, dar ale caror rezultate au fost comunicate doar recent de catre organizatorii acestora. Astfel, la editia a XVIII-a…

- Perechea Gabriela Dabrowski/Mate Pavici (Canada/Croatia) a castigat, duminica, proba de dublu mixt din cadrul Openului Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului.Gabriela Dabrowski si Mate Pavici au invins in finala cuplul Timea Babos/Rohan Bopanna (Ungaria/India), scor 2-6, 6-4, 11-9.…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, a primit, luni, asigurari din partea Uniunii Europene in privinta sustinerii pentru o capitala palestiniana la Ierusalimul de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Descoperirea penicilinei, substanta care a revolutionat medicina, a fost determinata de hazard si de spiritul unui mare o de stiinta, Alexander Flaming, care a spus ca nu a facut altceva decat sa atraga atentia asupra ciupercii care este produsa de natura.

- Golurile au fost marcate de Mak "27, Kone "85 (autogol) si Prijovic "90 plus 2. In minutul 84, de la Apollon a fost eliminat Fonsi Nadales. PAOK a obtinut victorii si in precedentele opt partide, trei in Cupa Greciei si cinci in campionat. In clasament, PAOK este lider, cu 40 de puncte, urmata de AEK…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. …

- Razvan Lucescu face minuni in Grecia. PAOK Salonic a obtinut a opta victorie consecutiva, in toate competitiile, duminica, 3-0 pe terenul celor de la Kerkyra, si a urcat pe primul loc in clasament, cel putin pentru o zi. PAOK are 37 de puncte dupa 17 etape, doua puncte in plus fata de Olympiacos, care…

- Lorelai Mosnegutu, castigatoarea celui de-al 7-lea sezon ”Romanii au talent”, vine astazi ”La Maruta”, de la ora 15:00. Tanara va arata in exclusivitate imagini din locuinta pe care si-a cumparat-o din premiul de 120.000 de euro.

- In 2017, 20 de intreprinzatori au obtinut dreptul de a furniza retele publice si/sau servicii de comunicatii electronice accesibile publicului, in baza regimului de autorizare generala, iar 13 intreprinzatori au obtinut dreptul de a presta servicii postale, conform datelor ANRCETI.

- Compania Aeriana de Stat „Air Moldova”, in anul 2017, a inregistrat o crestere de peste 20% a traficului fata de 2016, transportind peste 1 milion 130 de mii de pasageri, acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria sa de 25 de ani. Potrivit unui comunicat al Companiei, top 7 cele mai solicitate destinatii…

- A doua ediție a Cupei Minerul la futsal a inceput ieri, 27 decembrie. In prima zi a competiției, spectatorii au asistat la 8 meciuri din faza grupelor, urmand ca azi sa fie incheiate socotelile cu echipele calificate in rundele eliminatorii. Rezultate Grupa Viorel Mateianu ACS Comuna Recea – Asco 1:1…

- Așadar, la intrebarea "Cine este prezentatorul anului la categoria emisiuni pamflet/cu umor?", primul loc este ocupat de Mircea Badea. Realizatorul emisiunii "In gura presei" a fost votat de 12.867 oameni și a obținut astfel 53,26% din voturi. Pe locul doi s-a aflat Dragoș Patraru. Jurnalistul de…

- UPDATE CASTIGATOR X FACTOR 2017 este CASTIGATOR X FACTOR 2017. In marea finala de astazi a celui mai important show muzical din Romania fiecare dintre cei patru jurați va fi reprezentat de cate un concurent. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu, echipa Horia Brenciu va fi prezenta…

- Sculptorul sucevean Toader Ignatescu a obținut Premiul I la secțiunea Sculptura la cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Arta Naiva (SIAN) organizat de Institutul Național al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale prezentat in intervalul 19 decembrie ...

- In cadrul competiției „Școala altfel” organizata in acest an, o numeroasa echipa a Colegiului „C.D. Loga”, coordonata de profesorul de fizica dr. Sandu Golcea, și-a adjudecat primul loc la secțiunea „Educație pentru sanatate și stil de viața sanatos”, cu proiectul „Living like an Astronaut” , obținand,…

- Certificatele de concediu medical pot fi eliberate acum și electronic, conform unui act normativ ce tocmai a fost publicat in Monitorul Oficial. Pentru asta, medicii care le elibereaza vor trebui sa foloseasca o semnatura electronica, respectand o serie de reguli ce urmeaza sa fie adoptate…

- Doi profesori brasoveni, sunt laureati ai Premiilor Academiei Romane! Premiile Academiei Romane pentru anul 2015 au fost acordate vineri, 15 decembrie 2017, in cadrul unei ceremonii defasurate la Aula Academiei Romane. In prezenta Biroului Prezidiului si a membrilor Academiei Romane, au…

- VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. Ana Munteanu a câștigat Vocea României și premiul de 100.000 de euro. VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. are 16 ani și a spus ce va face cu banii. ”Îmi voi cumpara…

- Dupa un an plin de evenimente echipajul de la Clubul Copiilor Carei si Asociatia Kart Racing Carei a participat la Gala Campionilor de Karting Scolar, care a avut loc in 17.12. 2016 la Baile Herculane (jud. Caraș-Severin), activitate organizata de catre Palatul Copiilor Reșița . Concurenții au fost…

- Miercuri, 13 decembrie 2017, a avut loc Conferința anuala a Institutului European din Romania la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, organizata Post-ul Asociația Be You a obținut ”Premiul de Excelența pentru promovarea spiritului și valorilor europene” din partea Institutului European din Romania…

- Luni, 11 decembrie 2017, la Hotel Marshal Garden, a avut loc cea de-a III-a ediție a Galei Solidaritații Internaționale, in cadrul careia Agenția Adventista pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania a caștigat premiul I, la secțiunea ”Organizații neguvernamentale care au implementat proiecte…

- Primaria Municipiului Baia Mare in parteneriat cu Garda Ecologica Baia Mare au obținut Marele Premiu cu proiectul ” Baia Mare curata!”. Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat ediția a IX-a, 2017, și-a desemnat caștigatorii Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ediția a IX-a, 2017, și-a premiat caștigatorii…

- Mihai Neșu a avut parte de o surpriza deosebita din partea Sindicatului Internațional al fotbaliștilor (FIFPro) prin intermediul AFAN. Fostul internațional roman a primit "Premiul de merit" și un cec in valoare de 25.000 de dolari din partea FIFPro, pentru munca sa in folosul copiilor cu dizabilitați.…

- In ultimii ani, fumul lichid a devenit foarte utilizat pentru afumarea produselor din carne, a mezelurilor, scrie adevarul.ro. Este o substanta cu care se injecteaza atat membrana produsului din carne cat si interiorul acestuia. Fumul lichid potenteaza gustul, mirosul, da un aspect placut preparatelor…

- Centrul Cultural Vrancea a organizat miercuri, 6.12.2017, Concursul Judetean al Datinilor și al Obiceiurilor de Iarna pentru elevi. Grupurile de elevi au venit din tot judetul și au interpretat colinde și obiceiuri ale Sarbatorilor de Iarna. Concurența a fost stransa, in totalitate 22 de grupuri de…

- Gala Fotbalului Romanesc si-a decis, luni seara, cei mai valorosi oameni din fotbal in anul 2017. Printre cei premiati, s-a aflat si Gheorghe Hagi, tehnician alaturi de care FC Viitorul a castigat titlul de campioana a Romaniei. De asemenea, atacantul constantenilor, George Tucudean, a fost desemnat…

- "Tot ce am obținut in viața se datoreaza muncii", a declarat Ladislau Boloni, antrenorul roman al echipei de fotbal Antwerp, invitatul emisiunii La Tribune, relateaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. "Metoda Boloni? Tot ce am obținut în viața se datoreaza…

- Un elev clujean a reușit sa câștige premiul I la Pleven Guitar Festival, Bulgaria. Tudor TORGE este elev al Școlii de Muzica Augustin Bena, Cluj-Napoca, la clasa prof. Viorela FILIMON. El a câștigat premiul I la Festivalul Internațional de Chitara de la…

- O eleva de 18 ani de la Liceul „Mihai Eminescu” din capitala a devenit cititorul anului la categoria adolescenti, dupa ce a participat la concursul „Batalia cartilor”. In total, in finala au ajuns 12 elevi, de la mai multe licee din capitala, care au demonstrat in fata juriului ca sint cei mai buni…

- Cleveland Cavaliers este de neoprit Liga Nord - Americana de baschet. Vicecampioana din sezonul precedent a obtinut a 11-a victorie consecutiva. Cavaliers s-a impus pe teren propriu in fata formatiei Memphis Grizzlies cu scorul de 116-111.

- Zece tineri din Chisinau au primit simbata, 2 decembrie, Premiul municipal pentru tineret in domeniile științei, literaturii si artelor. Premiul este acordat anual de catre Direcția generala educație, tineret si sport a Consiliului municipal Chisinau. Ciștigatorii concursului au primit diplome de laureat,…