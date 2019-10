Pictorial lansat de Ambasada Chinei, la aniversarea a 70 de ani de relaţii diplomatice româno-chineze Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti a lansat, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si China, un pictorial care cuprinde articole semnate de personalitati romanesti din diferite domenii - fosti premieri, ambasadori, oameni de afaceri, sinologi, jurnalisti.



"Trecutul este o prefata. Cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre China si Romania, suntem bucurosi sa vedem aprofundarea schimburilor bilaterale in diverse domenii si dezvoltarea rapida a cooperarii pragmatice", afirma ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

