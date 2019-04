Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție atipica a echipajelor de salvare. Un copil și-a prins mana intr-o masa de calcat, iar parinții cand au vazut ca nu mai pot elibera brațul micuțului au sunat la 112. Un echipaj SMURD s-a deplasat la fața locului și intervine pentru eliberarea micuțului. Intervenția este una dificila, iar…

- Un copil in varsta de 15 ani, care a sarit, marti, in raul Mures, in zona orasului Ludus, a fost salvat cu ajutorul elicopterului SMURD si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures in stare de hipotermie., informeaza Agerpres.roReprezentantul…

- Un paznic a fost injunghiat de un pacient consumator de droguri, la Spitalul din Ploiești. Victima a ajuns sa fie internata in același spital și susține ca un medic de acolo i-a cerut sa ascunda incidentul, așa ca a declarat oficial ca s-a injunghiat in picior dupa o cearta cu soția. Dupa ce s-a externat…

- O tanara de 19 ani, din Cluj-Napoca, a fost spulberata pe trecerea de pietoni de la Metro. Barbatul de 34 de ani, din Baia Mare, care conducea autoturismul, este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa și a ramas pieton. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 14:00. Potrivit oamenilor…

- Accident cumplit pentru un barbat de 37 de ani din Iași. Acesta a fost la un pas sa iși piarda chiar viața dupa ce a umblat la motorul unui tractor. Barbatul și-a pierdut o mana intr-un mod cumplit. Intr-o secunda de neatenție acestuia i-a fost amputata mana dreapta care a fost prinsa de curelele de…

- Un tanar din Neamț a sfarșit groaznic, taindu-și un picior cu drujba. Ca ghinionul sa fie complet, copacul pe care il taia a cazut peste el, blocandu-i și celalalt picior. Omul a sangerat pana la moarte. Accidentul cumplit a avut loc intr-o padure din Bicaz acum cateva zile dar abia acum a fost facut…

- Agresorul are 30 de ani, iar victima 47. Potrivit informațiilor pe care le deținem, agresorul ar fi luat mai multe bunuri din magazinul alimentar și nu le-ar fi achitat. Atat vanzatoarea, cat și oamenii care se aflau in magazin i-ar fi atras atenția ca trebuie sa plateasca pentru ceea ce a luat. La…