Stiri pe aceeasi tema

- Pentru autorizarea unui targ de produse traditionale la Cluj-Napoca, Calin Maties, presedintele Federatiei Nationale a Producatorilor de Produse Traditionale, a facut 5 drumuri intre doua sedii ale DSVSA Cluj, pierzand astfel 8 ore in conditiile in care in alte judete din tara totul se rezolva cu un…

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie picheteaza, marti, intre orele 11:00 – 13:00, Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare, se arata intr-un comunicat FNSI, remis AGERPRES. Presedintele sindicatului, Ioan…

- Primarul Capitalei, Silvia Radu, a cerut mobilizare maxima, in contextul in care meteorologii au anuntat ca la noapte va ninge puternic. Potrivit edilului de Chisinau, responsabilii vor iesi sa curate drumul de zapada la orele 3 noaptea.

- Spectacolul dedicat copiilor ”Ella Bella și Pirații din Yupilandia” va fi pus in scena pe data de 19 aprilie 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau. Indragitul personaj de poveste Ella Bella se intoarce in orașul nostru. De data aceasta in varianta completa, alaturi de neinfricații pirați…

- Ploua torential pe Autostrada Soarelui, in aceasta dupa amiaza. Totodata, vizibilitatea este redusa.Soferii trebuie sa fie atenti si la gropile din carosabil care sunt pline cu apa si reprezinta pericol de accidente.De asemenea, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- Întotdeauna când ploua și se aduna baltoage de apa pe drumul cu sens giratoriu din intersecția Calea Ieșilor, Henri Coanda, Ion Creanga și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, ploua de-a binelea și în trecerea subterana. Și lucrul acesta are loc nu de un an — doi,…

- Florin Badița, unul dintre oamenii din spatele organizației "Corupția Ucide", a spus ca a avut loc un incident in proximitatea Salii Palatului. Tanarul a spus ca un protestatar a fost amendat pe Legea 61/1991, in timp ce un deputat PSD care a injurat, de fața cu vreo cinci jandarmi, nu a primit…

- Doamnele și domnișoarele din Alba Iulia sunt invitate astazi, 9 martie, sa ia parte la un concert deosebit oferit de talentata violonista, Rebekka Hartmann. Evenimentul are loc incepand cu orele 19:00, iar intrarea se va face pe baza de invitații gratuite, ce pot fi ridicate de la Casa de Cultura a…

- 8:00 Am facut un om de zapada. 8:10 O feminista a trecut pe linga mine si m-a intrebat de ce nu am facut o femeie de zapada. 8:15 Asa ca am facut o femeie de zapada. 8:17 Bona vecinilor s-a plins de m ...

- De miercuri vom avea temperaturi de peste 0 grade chiar si noaptea. Mai exact, daca marti s-ar putea sa mai ploua, deja de miercuri temperaturile vor ajunge la 9 grade in timpul zile si la 1 grad noaptea. In weekend in partea de Sud a tarii se vor atinge si 13 grade. La Iasi, potrivit accuweather.com ,…

- Cele mai cunoscute și indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul-eveniment ce va avea loc pe 4 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Oradenii carora le este dor de „Fostele iubiri” sau „Un copac…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a prezentat, miercuri, la Cercul Militar National din Capitala, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. La eveniment au participat și au luat cuvantul presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar si Procurorul General, Augustin Lazar.

- Fotografia de mai jos a fost surprinsa de unul dintre internauți, care a postat-o pe Facebook cu mesajul: „în troleibuzele din Chișinau spulbera, dar oamenii nu au nicio emoție.” Au urmat zeci de comentarii nemulțumite ale cetațenilor, care s-au plâns…

- Casa de Cultura a Sindicatelor poate intra in posesia oricarui om de afaceri sau a unei firme, care ofera 8,7 milioane de lei la ultimul termen al licitației de pe 5 martie, in contextul in care este cat se poate de clar ca municipalitatea nu este interesata de achiziționarea cladirii. Deși,…

- Recunoscut, deopotriva de poeții colegi, prieteni sau nu, din breasla scriitoriceasca și de critici, ca un poet valoros, important, nu doar acasa, in oraș, Costel Stancu a ajuns demult la ceea ce se numește maturitate poetica. Motiv pentru care, dupa cele douasprezece volume publicate pana…

- Potrivit meteorologilor, vremea geroasa se va mentine timp de mai multe zile, respectiv pana in jurul datei de 1 martie 2018. Minimele ar putea ajunge pana la minus 22 de grade. De asemenea, sunt anuntate ninsori si viscol.

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit astazi la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru a chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. In cadrul Congresului, presedintele PSD, Liviu Dragnea spunea ca…

- Am mai scris despre faptul ca noile stații pentru transportul public din municipiul Campina nu ofera o protecție reala persoanelor care așteapta microbuzul. Bineințeles ca nu s-a luat nicio masura. Stațiile erau deja montate și platite, opt bucați au costat 78.000 lei, fara TVA, la care le adaugam pe…

- De fiecare data cand ploua, locuitorii unei strazi din cartierul Oarda al municipiului Alba Iulia, sunt disperați din cauza noroiului care se formeaza in fața caselor. ”Așa arata strada Merișor din cartierul Oarda, municipiul Alba singura neasfaltata. Ceea ce vedeți este dupa o ploaie mica. Am facut…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteo de viscol si ninsori moderate cantitativ pentru sudul si estul Munteniei si cea mai mare parte a Dobrogei, informarea fiind valabila de duminica dimineata, de la ora 06.00 si pana luni dimineata, la ora 04.00. Meteorologii…

- Competitia scolara se va desfasura joi, pe data de 22 martie, de la ora 12.00, la Filiala „Ion Creanga" a Bibliotecii Judetene de la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema din acest an a concursului de cultura generala este „Apa in natura: Dunarea", fiind formulate 30 de intrebari din geografie, istorie,…

- Meteorologii au emis un cod galben de ninsori abundente pentru regiunile din nordul, nord-estul si centrul tarii, atentionarea fiind valabila de joi, de la ora 18.00, pana vineri, la ora 17.00. In intervalul mentionat, in toate zonele de munte va ninge, iar in regiunile nord-estice, nordice…

- Drumarii au intervenit in aceasta dimineața pe DN 67 C, Novaci – Ranca, cu opt utilaje de deszapezire și au impraștiat 20 de tone de material antiderapant. Ninge marunt la aceasta ora, iar stratul nou de zapada in decor este ...

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza…

- O femeie, de 33 de ani, din Targu Jiu, a fost agresata de un barbat de 39 de ani, in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor din oras. Tanara, in timp ce se afla in incinta Casei de Cultura, din localitate, la biroul de copiat acte pe care il deține, in urma unui conflict spontan, pe motivul achitarii…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu.…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare cod galben de ninsori viscolite si a restrans aria acestor fenomene la opt judete din estul si sud-estul tarii, pana la ora 20.00.

- Astazi in tara va ninge slab in partea de sud a țarii, iar in centru și nord cerul va fi noros. Minimele vor oscila intre minus șapte și minus doua grade, iar maximele - intre minus doua si trei grade.Noapte, minimele vor oscila intre minus unu și minus cinci grade.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. Avand ...

- Și, totuși, iarna e frumoasa pe... facebook. Chiar daca un internaut, de dimineața, scria pe Facebook: ”Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iara...Nu tre sa postați pe Facebook, ca vedem și noi afara”, totuși noua, fotografiile internauților ne-au prins bine. Vedeți o galerie de fotografii selectate…

- Pe Valea Prahovei, in orase, masinile au ramas blocate in nameti. In Sinaia, mai multe scoli au fost inchise. In Busteni, chiar si pe trotuare, zapada depasea pe alocuri jumatate de metru. In Azuga, s-au facut poteci prin nameti cu un utilaj de batut partiile.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Primaria Municipiului Zalau, Casa Municipala de Cultura Zalau, Rotary Club Zalau și Casa de Cultura a Sindicatelor organizaeaza concertul simfonic susținut de Grupul Vocal Anatholis și Miniorchestra Classis din Cluj-Napoca. Concertul va avea loc marți, 23 ianuarie 2018, ora 1800 la Casa de Cultura a…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnaliștilor.

- Abia la mijloc de iarna, primele semne adevarate ale celui mai rece sezon al anului se fac abia simțite. Dupa o noapte friguroasa cu temperaturi mai apropiate de cele normale, iata ca la Nord se pare ca iarna e ceva mai hotarata.

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, ”se face ca ploua” in privinta influentei nefaste a sistemului paralel de putere asupra justitiei, in loc sa ia atitudine.

- Alta data un punct de atractie pe harta turistica a Romaniei, statiunea Baile Herculane, a ajuns acum o ruina. Hotelurile Dacia și Domogled, aflate in administrarea CNSLR-Frația, nu fac...

- La Shopping MallDova, cea de-a 10-a zi a lunii ianuarie 2018 aduce vești excelente: reduceri de pana la 70% la tendințele sezonului, piesevestimentare elegante, must have sau casual, accesorii șic, precum și articole din noile colecții. Se da startul Winter Sales – tradiționala campanie de iarna cu…

- Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi" Iasi invita publicul joi, 11 ianuarie 2018, de la ora 17.30, la Filiala „Ion Creanga" (Casa de Cultura a Sindicatelor, Bd. Socola nr. 34), la vizionarea gratuita a filmului „Via Regis", un documentar istoric exceptional despre viata in exil a regelui Mihai I al Romaniei.…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Legea privind sistemul public de pensii, intrata în vigoare în acest an, prevedea ca pensia anticipata poate fi stabilita cu cel mult trei ani anticipat vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani. Astfel, pensia anticipata…