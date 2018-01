Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Printre cele mai importante modificari aduse de comisie se numara…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Actul normativ, adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor, a primit luni seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Parlamentarii Comisiei au adus o serie de modificari formei proiectului…

- Un fost director și un fost lider sindical de la compania Cupru Min Abrud SA sunt urmariți penal sub aspectul infractiunii de conflict de interese. Prin decizie in instanta, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) redeschide dosar de urmarire penala in acest caz. Este vorba…

- La vot au participat peste 20 000 de cititori ai DCNews. Rezultatele au fost covarșitoare. Conform rezultatelor, 13 664 de persoane s-au aratat de acord cu aceasta decizie, in timp ce restul de 6584 nu considera oportuna o astfel de masura. Iata graficul voturilor: Reamintim…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis, joi, inființarea Secției de investigare a unor infracțiuni din Justiție in cadrul Parchetului General. "În cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție se înființeaza…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi, in legatura cu dosarul deschis in urma unui incident in care a fost implicat deputatul Ion Terea, ca 'se vor face cercetari cum se fac in dosarele penale fara nicio discriminare'. Intrebat de jurnalisti la iesirea din CSM care este situatia…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Cristian David, fost ministru de Interne, a fost condamnat, marti, de magistratii Curtii Supreme, la cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. El a fost gasit, astfel, vinovat ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judetului Buzau, Cristinel Bigiu. Decizia de marti nu este…

- Decizia de marti nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de cinci judecatori de la ICCJ. Prin aceasta decizie, magistratii au dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor fostului ministru, din luare de mita in trafic de influenta. „Condamna pe inculpatul David…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- Sectia pentru procurori din CSM a luat in discutie, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…

- Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de…

- Chiar daca imunitatea judecatorilor este mai extinsa decat a oricarui alt demnitar al statului, apreciem ca aceasta se impune din perspectiva necesitatii asigurarii unei protectii legitime unor demnitari care, in exercitarea unui mandat limitat in timp la cel mult noua ani, nu au nici statutul politic…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat, miercuri, raport favorabil cu amendamente la propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Astfel, potrivit unui amendament adoptat in Comisia juridica din Senat, judecatorii…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: ​ In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Sectiei…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- ”Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele controlului managerial, desfasurat in perioada 4 - 29 septembrie 2017, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”, se precizeaza…

- Procurorii s-au pronunțat pentru respingerea "in bloc" a propunerilor legislative ale Camerei Deputaților de modificare a legilor Justiției, a anunțat, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. "Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior…

- Dupa magistrați, judecatori, procurori DIICOT și DNA, este rândul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie sa critice modalitatea în care se face "reforma Justiției" și conținutul

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie transmit ca resping ferm toate propunerile legislative depuse la Camera Deputaților pentru modificarea și completarea legilor justiției. Intr-un comunicat remis Vocea.biz , DNA precizeaza ca procurorii anticorupție apreciaza ca, fața de modul de realizare…

- Valerian Vreme, fost ministru al Comunicațiilor implicat în scandalul Microsoft, va fi judecat pe fond. Un judecator de camera preliminara a respins toate excepțiile ridicate de Valerian Vreme și a constatat ca rechizitoriul întocmit de DNA și probele strânse de procurori sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitiei a respins exceptiile invocate de fostul ministru al Comunicatiilor Valerian Vreme si a decis ca acesta poate fi judecat in dosarul Microsoft.MINUTA: 2483/1/2017/a1 - Respinge, ca nefondate, cererile si exceptiile invocate de inculpatul Vreme Valerian.…

- „Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR, la cererea ministrului Justitiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Incuviintarea se da cu votul a doua treimi din…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire…

- Curtea de Apel Constanta a admis, marti, solicitarea revocarii masurii controlului judiciar formulata in cazul arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, in dosarul ”Nazarcea”. Curtea de Apel Constanta a decis revocarea masurii preventive a controlului judiciar dispusa fata de inculpatul Teodosie…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani s-a constituit astazi, 30 octombrie 2017, un dosar avand ca obiect…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 25 octombrie 2017, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au fost…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție organizeaza maine, 25 octombrie 2017, la sediul instituției, o…

- Platforma Romania 100 si alte 65 de organizatii sunt semnatarii unei scrisori pe care au trimis-o premierului si ministrului justitiei, prin care le cer acestora sa renunte la proiectul de lege privind modificarea legilor justitiei. 0 0 0 0 0 0 "In conditiile in care Consiliul Superior…