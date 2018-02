Stiri pe aceeasi tema

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la propunerea ministrului Justitiei, confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului Inaltei Curti…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Parchetul General afirma ca obligatia ministrului Justitiei de a motiva temeinic solicitarea de revocare trebuie sa constituie o garantie impotriva abuzurilor si arbitrariului, ignorarea acestui principiu fiind de natura sa creeze un precedent periculos in privinta interferentei politicului in activitatea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata, la sedinta participand si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea sa din functie. Dupa trei ore de dezbateri in care au avut loc mai multe contre intre…

- "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia, daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Anuntul a venit la finalul sedintei de doua ore si jumatate, la care au fost prezenti atat ministrul…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru MEDIAFAX,ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru MEDIAFAX,ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.…

- CSM a dat aviz negativ,, marți, cu privire la solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi. "Dat fiind interesul public manifestat pe solicitarea ministrului Justiției cu privire la revocarea doamnei procuror-șef, Laura Codruța Kovesi, din funcția de procuror-șef al DNA, in ședința…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in sedința de marți, sa dea aviz negativ propunerii facute de ministrul Tudorel Toader privind revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA.

- Secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia Secției de procurori a CSM este una consultativa, iar decizia finala va aparține președintelui Klaus Iohannis. Șefa DNA a fost…

- Sectia de procurori a CSM a dat aviz negativ pe cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Scorul final a fost de 6-1, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.Astfel, toti cei cinci procurori din CSM au fost impotriva revocarii. Lor li se adauga procurorul general, Augustin…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Codrut Olaru, vicepreședintele CSM, a anunțat ca Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a șefeo DNA, Laura Kovesi. Avizul este consultativ, decizia finala aparținand președintelui Klaus Iohannis. In primul rand…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM,...

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- Sectia de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul a fost facut de procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este consultativ.Decizia de a o revoca sau nu pe Kovesi apartine presedintelui Klaus Iohannis. ...

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, potrivit corespundentului Știrilor Pro TV.

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, astazi, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in sedinta de marti, sa dea aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Anuntul a fost ...

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- "Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare avizul este unul negativ", a anuntat vicepresedintele CSM Codrut Olaru. El a precizat ca urmeaza ca Sectia sa motiveze aceste aviz: "In perioada imediat urmatoare, hotararea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ cererii de revocare formulate de ministrul justiției, Tudorel Toader, fața de Laura Codruța Kovesi. Stirea CSM a dat aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza marti asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, dupa ce Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi si-au prezentat punctele de vedere. Ministrul Tudorel Toader a prezentat…

- CSM delibereaza cererea de revocare a procurorului sef al DNA, C. Kovesi Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, la Consiliul Superior al Magistraturii. Foto: Diana Surdu. Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza solicitarea ministrului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a adresat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, Laurei Codruta Kovesi si lui Augustin Lazar. Pe procurorul general l-a criticat pentru o declaratie publica, iar sefei DNA i-a spus transmis ca partenerii externi sunt dezinformati.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, ca motivele invocate de ministrul Justitiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate,…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se prezinta, marti, în fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru audieri. La sedinta va participa si ministrul Justiției, Tudorel Toader, care cere revocarea ei din functie.Membrii Sectiei pentru Procurori au invitat-o, marti, si…

- Sectia pentru procurori a CSM o invita pe Laura Codruta Kovesi marti la audieri, dupa procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Kovesi nu a confirmat inca prezenta la CSM.

- Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader. Avizul dat CSM are caracter consultativ. "In intampinarea interesului…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- O scrisoare de sustinere a Laurei Codruta Kovesi a fost semnata de 135 de procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care spun ca cererea de revocare din functie anuntata joi seara de ministrul Justitiei este bazata pe neadevaruri, supozitii si informatii din presa neverificate.

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a primit vineri dupa-amiaza raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut joi, in urma prezentarii raportului privind managementul la DNA, declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, solicitarea fiind transmisa catre CSM si Presedintelui Romaniei.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA.

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Teritoriala Ploiești, Biroul de informare și relații publice este abilitat…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Eugen Stoina, procurorul DNA care a provocat, joi, un accident rutier in București avea o alcoolemie de 3.02 la mie alcool in sange, ceea ce inseamna ca era aproape de coma alcoolica, au declarat surse pentru Sursa Zilei. Stoina este cercetat penal de Parchetul General – Secția de Urmarire Penala și…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Instanța suprema a dat castig de cauza, joi, procuroarei Oana Schmidt-Haineala in procesul cu CSM. Haineala a cerut instanței sa respinga decizia CSM privind incetarea detasarii sale la Ministerul Justitiei, iar instanța i-a admis contestația. „Admite contestatia formulata de Schmidt-Haineala Oana Andreea…