PICCJ: Augustin Lazar respinge ferm afirmatiile false privind existenta unei relatii in afara cadrului institutional cu presedintele Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de azi, 8 ianuarie 2019, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), domnul Augustin Lazar, a participat la sediul Direcției Naționale…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ , Augustin Lazar, considera ca anuntul public al ministrului Justitiei referitor la continuarea procedurii de revocare ignora cadrul legal si recomandarile institutiilor europene referitoare la acest subiect, se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat miercuri o solicitare depusa de un om de afaceri de origine libaneza privind schimbarea temeiului juridic pentru clasarea unui dosar DNA pe numele ministrului Economiei, Niculae Badalau."Respinge, ca nefondata, plangerea formulata de petentul El…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a discutat cu Peter McCormick, presedintele Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, despre independenta procurorilor, informeaza marti Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Augustin Lazar a…

- Nu i se recunoaște gradul profesional corespunzator PICCJ, fara concurs Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins marti solicitarea fostului procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator…

- Procurorul general, Augustin Lazar, clameaza o victorie personala dupa criticile Comisiei de la Venetia pe tema modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Lazar critica si prevederile legale cu privire la numirea si revocarea procurorilor de rang inalt. "Procurorul general…

- In perioada 18 19 octombrie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ , Augustin Lazar, a efectuat o vizita oficiala la Eurojust, ocazionata de participarea la Forumul Consultativ al Procurorilor Generali si Sefilor Procuraturilor Statelor membre ale…