- Viceprim-ministrul Ana Birchall a fost, vineri, 19 aprilie 2019, intr-o vizita de lucu in teritoriu, in județul Vaslui, alaturi de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Hans Klemm, și de secretarul de stat Tudor Buzatu. In prima parte a deplasarii, cei trei oficiali au vizitat Primaria…

- Actiunile de distrugere a Cimitirului Evreiesc din Husi reprezinta atacuri impotriva demnitatii umane, a declarat, astazi, la Husi, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Diplomatul a efectuat, astazi, o vizita in judetul Vaslui si a mers sa vada Cimitirul Evreiesc de la Husi, devastat in urma cu trei…

- Actiunile de distrugere a Cimitirului Evreiesc din Husi reprezinta atacuri impotriva demnitatii umane, a declarat ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in urma vizitei facute vineri in localitate.

- "Nu este primul incident de acest fel din Romania. In ultimii doi ani au fost acte similare de vandalism in Bucuresti, in Reghin, in Zalau. Acestea nu sunt doar atacuri impotriva evreilor, ca o expresie a antisemitismului, ci sunt atacuri impotriva demnitatii umane", a afirmat Klemm.Intrebat…

