Picanteria momentului! Kate Beckinsale l-a „furat” pe fostul Arianei Grande

- Ariana Grande lanseaza piesa si videoclipul “7 rings”, la scurt timp dupa ce a postat pe contul sau de twitter un teaser de 14 secunde cu un fragment din clipul piesei, alaturi de un pasaj scris atat in japoneza, cat si in engleza. Fanii nu au ezitat sa interpreteze aceste semne si internetul s-a umplut…

- Ariana Grande, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, și-a anulat concertul programt sambata, 29 decembrie, la Hotelul The Cosmopolitan din Las Vegas. „Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend”, a scris artista de…

- Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul The Cosmopolitan. "Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.…

- Ariana Grande a izbucnit in lacrimi la Gala Billboard, in timp ce ținea discursul de mulțumire dupa ce a primit premiul „Femeia Anului”. Artista a afirmat ca a avut un an excelent pe plan muzical, insa unul de coșmar pe plan personal. „Este ceva foarte special. Mi se pare și mai interesant pentru ca…

- Dupa ce a fost desemnata ”Femeia anului 2018”, Ariana Grande a avut parte de o mare surpriza! Bunica sa in varsta de 93 de ani, Marjorie Grande, a dorit sa se tatueze pentru prima data. Ariana și bunica au mers impreuna la salon și s-au ”desenat” impreuna.

- Ariana Grande a marturisit ca se indoiește ca „dragostea adevarata” exista. Vedeta pop in varsta de 25 de ani – al carei ultim hit, ‘Thank U, Next’, face o recapitulare a ultimelor ei relații – a spus ca nu este, momentan, in cautarea unui nou iubit, dupa desparțirea de Pete Davidson. Intr-un mesaj…

- Ariana Grande și-a șocat fanii dupa ce a renunțat la parul lung, prins in coada, care a consacrat-o. Artista a ales sa se tunda scurt, dupa desparțirea de comediantul Pete Davidson. Cantareața pop a purtat multa vreme parul lung, iar parul prins in coada era semnatura ei, insa se pare ca a optat acum…

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…