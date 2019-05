Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ACS Tomitanii Constanta a castigat, cu scorul de 20-15, meciul cu SCM Gloria Buzau, disputat sambata, pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primaverii, in etapa a 14-a, ultima a sezonului regulat al Superligii de rugby. Pentru Tomitani, este a patra victorie in actuala editie a campionatului. Iata…

- CSM Bucuresti a redevenit lider in SuperLiga CEC Bank la rugby, dupa ce a invins-o in deplasare pe SCM Gloria Buzau, cu scorul de 33-14, intr-un meci din etapa a 13-a, penultima a sezonului, potrivit Agerpres. ''Tigrii'' au reusit in acest meci patru eseuri, fapt care le-a adus si punctul bonus…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in SuperLiga esalonul de elita al rugby ului romanesc , a reusit un meci mare, astazi, pe teren propriu, contra campioanei ultimelor trei editii de campionat, Timisoara Saracens.Intalnirea a contat pentru penultima etapa a sezonului regulat, iar oaspetii…

- CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in SuperLiga CEC Bank la rugby, miercuri, dupa ce a castigat derby-ul cu campioana Timisoara Saracens, cu scorul de 21-16 (10-6) pe Stadionul Olimpia din Capitala, intr-un meci restanta din etapa a 11-a. Timisoara Saracens a obtinut punctul bonus defensiv…

- Sambata, 6 aprilie, se vor disputa toate cele patru meciuri ale etapei a doua din returul Superligii de rugby. Intr-un derby al campioanelor din ultimii ani, CSM Știința Baia Mare va intalni pe Arena Zimbrilor, de la ora 11.00, campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. Se anunța și vreme frumoasa…

- Echipa masculina de rugby Tomitanii Constanta a debutat cu un esec sever in returul esalonului de elita din Romania, SuperLiga.Astazi, nou promovata din Constanta a cedat pe teren propriu cu CSM Stiinta Baia Mare, scor 5 49 0 13 , in etapa a opta a campionatului.Pentru gazde a marcat un eseu Jone Marawa…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, incepe sambata, 30 martie, evolutiile din partea secunda de campionat. Aflata pe locul sapte in clasament, cu cinci puncte, formatia de pe litoral se va duela pe teren propriu cu CSM Stiinta Baia Mare, echipa…