Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, INS a publicat primele estimari legate de evolutia economiei in primul trimestru al anului, potrivit carora Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 5%, serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In luna iunie, INS a confirmat aceasta evolutie. Luni, INS a reconfirmat…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în perioada lunilor ianuarie-iunie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2018, cu 5,4%. Astfel, în perioada de referința, au fost înregistrate încasari în…

- Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 0,1%, pana la 123,113 miliarde de lei, iar fata de luna mai 2018 au inregistrat o crestere de 8,7% (4,4% in termeni reali). Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au scazut cu…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 253,628 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 1,3- fata de trimestrul IV 2018 si in crestere cu 5,1- fata de trimestrul I 2018. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2019…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in luna aprilie, cu 0,6% (0,03% in termeni reali) fata de luna martie 2019, pana la nivelul de 256,540 miliarde de lei, in timp ce, fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, avansul este de 7,6% (3,4% in termeni reali),…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.Citește…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). PIB-ul zonei euro…

- Comparativ cu trimestrul III 2018, produsul intern brut (PIB) in trimestrul IV 2018 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,9%1. Fata de acelasi trimestru din anul 2017, PIB-ul a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, anunta Institutul National de Statistica…