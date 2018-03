Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Un barbat de 57 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism BMW, in centrul municipiului Radauti. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 18.30. Radauteanul Tudorel G., in varsta de 31 de ani, circula pe strada…

- Grav accident rutier in aceasta dimineata in zona Nicolina din municipiul Iasi. Doua persoane au fost lovite de un autoturism pe trecerea de pietoni. Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a constatat ca un barbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe soseaua Nicolina din municipiul…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Brasov, barbatul 60 de ani traversa regulamentar Calea Bucuresti din municipiul Brasov, moment in care a fost lovit de o masina. "Pietonul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. S-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din…

- In jurul orei 21.30, un barbat recalcitrant a patruns in interiorul Maternitatea „Cuza Voda", din Iasi si a incercat sa forteze accesul intr-o zona a spitalului, aflata in carantina. Agentul de paza a intervenit prompt pentru a-l impiedica pe barbat sa intre in zona interzisa publicului, moment in…

- O fata de 16 ani a suferit leziuni grave dupa ce a fost accidentata pe o trecere de pietoni, in localitatea Paulean. Accidentul a avut loc joi, 8 martie. Din ancheta polițiștilor reiese ca un barbat de 37 ani, din Tașnad, aflandu-se la volanul unei autoutilitare, pe fondul neacordarii prioritații de…

- O femeie, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul 1 Mai catre strada Caraiman, unde in dreptul unei treceri pentru pietoni, a surprins si accidentat usor un barbat, de 45 de ani, care se angajase in traversarea strazii, pe marcaj pietonal.Soferita…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- In cursul diminetii de miercuri, un barbat, in varsta de 61 de ani, a condus un taxi pe bulevardul I.C. Bratianu, dinspre Valu catre Constanta, si ajungand la trecerea de pietoni, din dreptul unui imobil, a surprins si accidentat usor un barbat, de 52 de ani, care se angajase in traversarea strazii,…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost accidentat mortal marti dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Arad, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, inspector principal Lorena Radu. "Aflat la volanul autoturismului personal, un barbat in varsta de…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa.

- Un barbat în vârsta de 68 de ani a decedat, marți dupa-amiaza, dupa ce un polițist l-a lovit în plin chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a petrecut pe sensul de mers spre Podogoria, Arad.

- Un grav accident a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta. Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in…

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de aproximativ 68 de ani a fost lovit mortal, pe trecerea de pietoni, de un polițist! Accidentul a avut loc in municipiul Arad. Potrivit martorilor, polițistul baut circula cu viteza.Victima se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni, pe langa bicicleta, moment in care…

- Un barbat de 68 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist, care a condus sub influenta alcoolului. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu […]…

- Un barbat a ajuns în stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe bulevardul Tomis, în jurul orei 19.20, când un barbat de 30 de ani, din Constanța, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, din municipiu,…

- Un infractor din Cartierul Ferentari a fost prins dupa ce un politist a tras mai multe focuri de arma in masina in care se afla. Tanarul de 27 de ani a fost urmarit pe strazile Sectorului 5, a avariat o masina de politie si a fost capturat abia dupa interventia mai multor echipaje de politisti si jandarmi.…

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- In cursul serii de 21 februarie, au fost adusi in stare grava, la urgenta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta doi pacienti, un barbat si o femeie, victime ale unui accident rutier produs in municipiul Constanta.

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Dezrobirii, zona Scoala nr. 23, din municipiul Constanta. O femeie a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa.Potrivit SAJ Constanta, femeia prezinta traumatism la membru inferior. Medicii ii acorda ingrijiri medicale. ...

- Trei persoane de etnie roma au fost propuse astazi la arestare pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Agresorii sunt acuzati ca au lovit doi politisti, iar unuia i-au rupt hainele, insa suspectii sustin exact contrariul.

- La data de 8 februarie 2017, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27 noiembrie…

- Incident șocant petrecut, noaptea trecuta, la Spitalul Județean Timișoara. Un barbat in varsta de 77 de ani, internat pe Secția de Urologie, care, potrivit unor surse suferea de cancer la prostata, a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul cinci. In urma impactului cu solul, pacientul…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit an plin o minora de 12 ani, in timp ce aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni. Fetita a fost internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, in Gura Humorului, conditiile in care s-a petrecut tragedia nefiind inca foarte clare, in sensul ca este posibil ca victima sa fi fost cazuta pe carosabil inainte de a fi lovita. Accidentul rutier s-a petrecut luni ...

- Un accident de circulatie s-a produs astazi intr-o intersectie din Galati. Un sofer a acrosat o autospeciala de Politie cu masina pe care o conducea, in conditiile in care nu a oprit la indicatorul ”Stop”.

- O femeie din Yaroslavl a fost lovita violent de o mașina in timp ce traversa strada. Dupa ce a fost zdrobita, femeia s-a ridicat și și a mers mai departe.Totul s-a intamplat pe strada Sovetskaya din Yaroslavl.

- Un barbat de 33 ani și fetița sa, de 1 an și 7 luni, au fost accidentați pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda. Barbatul traversa strada alaturi de feetița sa, care se afla pe o tricicleta. Potrivit ...

- ”Sa faci ce zice polițistul local, nu ce face el”, poate fi sintagma zilei la Aiud, unde baieții de la Poliția Locala parcheaza regulat pe o trecere de pietoni de pe strada Unirii din oraș; pentru cunoscatori, vorbim de cartierul ”Micro”. Imaginile sunt surprinse de un cititor Alba24 vineri, la ora…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat sub influenta alcoolului la volan, a omorat o femeie care traversa trecerea de pietoni.

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Este vorba despre o femeie care și-a pierdut viața pe loc, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus cu foarte mare viteza. Victima a fost aruncata aproximativ 50 de metri dupa trecerea de pietoni. Echipajele de urgența ajunse la fața locului nu au putut decat sa constate decesul victimei.…

- Incident grav in portul Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime, iar echipele de intervenție au intervenit de urgența pentru a-l salva. Un incident deosebit de grav in portul Agigea joi dimineața. Un barbat a cazut de la inaltime in apa si se afla intre un vapor si o macara. Din primele informatii,…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Trei copii au fost loviti in plin de un autoturism, chiar in timp ce traversau strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe un bulevard intens circulat, din centrul Bacaului, iar...

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata, la data de 28 decembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier, in localitate.Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca un barbat, de 46 ani, a condus autoturismul pe strada Gheorghe Petrascu si in dreptul unei treceri de pietoni a…

- Accident provocat de neatenție și o defecțiune la sistemul de iluminare al mașinii. Inculpatul este recidivist, fiind condamnat definitiv in 2016 intr-un dosar DIICOT. Un barbat din Baia de Arieș, in varsta de 39 de ani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a provocat un accident rutier…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil la trecerea de pietoni. Accidentul s-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Calea Ieșilor ai Capitalei.

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Femeia ce apare in imagine este cautata de catre oamenii legii, pentru ca ar fi tamponat o batrina de 70 de ani pe strada Independentei din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 21.30, cind femeia se deplasa cu un automobil si a tamponat o batrina care traversa strada regulamentar,…

- La data de 18 decembrie, in jurul orei 17.30, un barbat de 62 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul Revolutiei din Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei in varsta de 35 de ani, din comuna Ighiu, ce era angajata in traversarea strazii pe trecerea […]

- Ofiterul SRI care a accidentat mortal o persoana la Tancabesti si-a dat demisia din functie, momentan fiind la dispozitie atat pentru ancheta interna, cat si cea a Parchetului Militar, au anuntat, marti, oficiali ai Serviciului Roman de Informatii. Potrivit unor surse, ar fi vorba chiar de șeful SRI...

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- La data de 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Bumbești Pițic au depistat in trafic un barbat de 60 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bumbești Pițic, avand o concentrație de 0,87 mg/litru alcool pur in aerul expirat. De asemenea, polițiști…

- Un accident rutier major a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN1C la Livada. Din primele informații reiese faptul ca un barbat a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in timp ce s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc permis și semnalizat. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a oprit pentru…