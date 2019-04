Stiri pe aceeasi tema

- Locuri frumoase, dar sufocate de deșeuri – aceasta este realitatea cu care ne confruntam atat in paduri, pe marginile apelor, pe dealuri și campii, chiar și acolo unde acestea au statut de rezervații naturale protejate.Un exemplu semnalat recent de cei care posteaza pe pagina de socializare ...

- Mare le-a fost surpriza polițiștilor locali sa prinda in flagrant o femeie care arunca gunoaie pe domeniul public. Oamenii legii au mers zilele trecute sa verifice o sesizare cu privire la o rampa clandestina de deșeuri pe str. Dr. Aurel Candea colț cu Protopop George Popovici. „Chiar…

- Politia Locala Piatra Neamt a aplicat, in saptamina 11-17 februarie, 227 sanctiuni contraventionale in valoare de 42.650 lei. Cele mai multe dintre acestea s-au aplicat pe linia ordinii si linistii publice, respectiv 145 de sanctiuni in valoare de 19.600 lei. Dintre acestea, 88 au fost aplicate conform…

- In data de 4 februarie 2019, Directia Politiei Locale Buzau, impreuna cu reprezentantii DSVSA Buzau, au actionat in zona Statiei de Epurare – Pod Vadu Pasii – fosta balastiera, unde au constatat ca un cetatean din municipiul Buzau, a imprejmuit abuziv cu gard de plasa sudata suprafata de aproximativ…

- Pe 16 ianuarie, la ora 19.15, prin intermediul dispeceratului Directiei Politiei Locale a Primariei municipiului Ramnicu Valcea s-a primit o sesizare cu privire la disparitia de la domiciliu a unei persoane de 84 de ani, diagnosticata cu sindromul Alzheimer. La ...

- 20 de persoane au avut nevoie in ultima perioada de ingrijiri speciale din cauza gerului. Este vorba despre oamenii strazii, care au fost depistați de polițiștii locali brașoveni, aflați in misiunile obișnuite de patrulare in vederea menținerii ordinii și liniștii publice in cartierele din…

- Polițiștii locali continua acțiunile pentru depistarea celor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public sau nu pastreaza curațenia in perimetrul locurilor de depozitare a gunoiului din zonele de blocuri. In jurul pubelelor pentru deșeuri sunt foarte multe resturi care confera un aspect neigienic zonelor…