Piațetă publică pe bulevardul Magheru El e cel care a primit si contractul pentru doua experimente urbanistice de regenerare urbana in cartiere, care implicau demolari de locuinte respectiv desfiintarea fostei piete agroalimentare din Velenta. „Primaria iși propune astfel reamenajarea unui spațiu de pe Bd. Magheru din Oradea și transformarea acestuia intr-o piațeta publica, care va deservi locuitorii din zona și care va contribui pozitiv la calitatea vieții urbane. Amplasamentul care face obiectul acestui proiect de reabilitare reprezinta un important punct de reper pe Bulevardul Magheru, o artera cu trafic intens, situata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a postat in dezbatere publica pe site-ul oficial un proiect de hotarare referitor la noile preturi locale pentru energia termica livrata abonatilor Regiei Autonome Municipale Buzau.

- Accesul publicului va fi gratuit. "I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa ne puna la dispozitie Arena Nationala si logistica necesara organizarii acestui eveniment si am gasit, la fel ca intotdeauna, intelegerea necesara, drept pentru care ii adresez public…

- Primaria municipiului Oraștie implementeaza un proiect care prevede modernizarea stadionului din localitate. Proiectul a carui valoare depașește un milion de euro are ca obiect lucrari de construcții si instalații cu utilaje, echipamente si montaj, dotari pentru obiectivul de investiții “Modernizarea…

- Primaria municipiului Alba Iulia, prin serviciul Administrarea activitaților domeniului public, in spiritul transparenței decizionale, informeaza publicul interesat cu privire la elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de salubrizare,…

- Primaria a semnat ieri primul contract de finantare europeana pe axa mobilitatii din cadrul Programului Operational Regional. Proiectul are o valoare totala de 114 milioane lei (inclusiv TVA) si prevede refacerea caii de rulare pe bld. Tudor Vladimirescu si alte lucrari adiacente, precum si achizitia…

- Democratie in Parcul Industrial de pe Borsului: sondajul de opinie de acum trei ani a aratat ca 93,3% dintre cei chestionati considera oportuna ideea amenajarii unei gradinițe in parcul industrial, iar 86,6% din respondenți cred e nevoie de cresa, o firma a comunicat ca nu vede aceasta necesitate,…

- Organizatorii au tras linie si au socotit 200 de paini in plus, dupa inchiderea editiei din aceasta luna. Painile ramase in urma evenimentului au fost distribuite catre Asociația Piticot, cantina sociala gestionata de Asociatia Caritas Eparhial Oradea, Asociația SOS Autism Bihor, Fundația Consistoria…

- Zeci de copii ocrotiti in cadrul Așezamantului Social „Sfantul Mucenic Ciprian” Ocna Mures si in Centrele de zi „Sfantul Serafim de Sarov” Razboieni și „Sfanta Filofteia” din Silivaș au participat saptamana trecuta la proiectul educativ intitulat „Valente cultural – educative”. Proiectul a fost organizat…