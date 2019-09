Piata utilajelor de constructii la nivel global si national Evolutia utilajelor de constructii inovatoare este intr-o crestere rapida si continua. Acest lucru determina companiile de constructii sa se orienteze catre utilaje de constructii cat mai performante, sa urmareasca indeaproape tendintele si oportunitatile pietei, cu scopul pregatirii acestora pentru orice provocari viitoare.



In raport cu potentialul pe care il are, piata romaneasca de utilaje de constructii este inca mica, iar unii specialisti considera ca trebuie speculat avantajul pe care il avem din perspectiva tehnologiei si a perceptiei acesteia, lucru care ne poate ajuta sa avansam… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

