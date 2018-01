Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a crescut cu 1,4 miliarde de euro in perioada ianuarie-noiembrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,3 miliarde de euro la 30 noiembrie (73,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat luni Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- ♦ In cursa pentru preluarea producatorului sucevean de inghetata s-au inscris mai multi investitori strategici si financiari, insa Abris Capital a ramas la masa negocierilor in runda finala, potrivit surselor ZF. Betty Ice este al doilea jucator de pe piata de 200 mil. euro a inghetatei, cu o cota de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza 2 miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de…

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz.

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, AGERPRES. AGERPRES. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi…

- In memorandum sunt incluse proiecte strategice identificate ca prioritare din Master Planul General de Transport al Romaniei, astfel: • Sectorul de autostrada Brasov – Bacau -Pascani-Iasi-Ungheni (+pod Ungheni), in lungime de 336,5 km si o valoare totala de 3,08 miliarde de euro • Proiectul de drum…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia. "Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri de investitii deschise si inchise au scazut cu 0,8%, in noiembrie comparativ cu luna precedenta, pana la nivelul de 26,3 miliarde lei, inregistrand un avans de 5,2% in anul 2017, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF) citat…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare, in conditiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera.

- Parlamentul European și-a dat, marți, acordul pentru ca Fondul european pentru investiții strategice (EFSI), lansat in perioada Comisiei Juncker, sa fie extins pana la finele lui 2020 și de asemenea anvelopa acestui fond sa fie majorata pana la cel puțin 500 miliarde de euro, informeaza AFP. …

- ​Statul marocan a anuntat semnarea a 26 de conventii cu companii producatoare de componente auto, promisiunile fiind ca acestea vor investi in total 1,2 miliarde euro si vor crea peste 11.500 de locuri de munca directe, scrie AFP. In Maroc, la Tanger, se afla cea mai mare uzina auto din Africa, unde…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat emisiunea de actiuni ordinare in valoare de 330 milioane de euro, lansate pe 14 noiembrie, veniturile obtinute in urma plasamentului urmand sa fie folosite de companie pentru proiecte de investitii in Polonia si in Romania. Un numar…

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol, transmite dpa. Peste o treime din gruparile de crima organizata sunt implicate…

- Cea mai mare companie americana de asigurari de sanatate, UnitedHealth Group Inc, va cumpara serviciile de urgenta si cele de ingrijire de baza ale grupului DaVita, cu suma de 4,9 de miliarde de dolari, a doua sa achizitie din acest an, transmit Reuters si Bloomberg.

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- „Agricultura inteligenta” este o niua ținta a grupului Robert Bosch. Acesta transfera tehnologia auto catre agricultura și, ca urmare, genereaza deja vanzari in valoare de 1 miliard de euro.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației publice și Fondurilor europene, a declarat sambata ca pe PNDL 2 sunt alocate deja, prin credite de angajament, 30 miliarde de lei, o dovada ca programul "funcționeaza foarte bine". "PNDL este un…

- Comisia parlamentara Economie, Buget și Finanțe a organizat, astazi, dezbateri publice pe marginea subiectului privind Bugetul de stat pentru anul 2018, transmite CURENTUL. La ședința au participat membrii Comisiei, reprezentanți ai Guvernului, ai autoritaților publice locale, experți, asociații…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in primele zece luni din acest an cu 10,7%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 4.895 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 4.895 de societati noi aveau un capital…

- Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta financiara…

- Volkswagen vrea sa investeasca 10 miliarde de euro pana in 2025 pentru a dezvolta și produce vehicule electrice in China, cea mai mare piața auto din lume, potrivit lui Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW.

- 6,96 de milioane de romani aveau pensii private obligatorii (pilonul II de pensii) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, in crestere anuala de 3,36%, iar valoarea activelor nete a ajuns la 8,3 miliarde de euro, in crestere anuala de 23,43%, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere…

- "In acest an am inmagazinat cu circa 50- mai mult fata de anul anterior. Am ajuns la circa 3,5 milioane MWh in aceasta perioada. Pretul nostru realizat la gaze a fost semnificativ mai jos decat cel de pe platforma centrala a Bursei Romane de Marfuri (BRM). Piata este sub presiune, datorita dinamicii…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 0,53% in septembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 679.660, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Romania se pregatește de noi privatizari: Ministerul Economiei a pus in dezbatere un proiect de lege privind administrarea și valorificarea participațiilor statului. Acestea se vor face la ”prețul de piața”, iar legea se va aplica tuturor companiilor sau participațiilor la care statul deține acțiuni,…

- La 30.09.2017, în Republica Moldova functionau 11 banci licentiate de Banca Nationala a Moldovei (BNM), inclusiv 4 sucursale ale bancilor si grupurilor financiare straine. Pe parcursul trimestrului III al anului 2017, activele sectorului bancar au continuat sa creasca, bancile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) l-a avizat in Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) pe Radu Hanga, director executiv strategie – coordonare Grup Banca Transilvania. Intrarea lui Hanga in boardul bursei este asteptata sa puna punct blocajului decizional privind alegerea unui…

- In contextul unui 2017 agitat, cu multa instabilitate atat pe plan local, cat si international, activele fondurilor de investitii si-au continuat cresterea observata in ultimii ani. Fata de decembrie 2016, activele fondurilor de investitii au crescut cu 7%, ajungand la peste 26 de miliarde lei. Suma…

- Suma totala platita in septembrie pentru ajutorul social (venit minim garantat) depașește 60,36 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,83 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala. În septembrie, au beneficiat de acest…

- Prioritatea strategica zero a Guvernului este relansarea marilor proiecte de investiții, a declarat vicepremierul Marcel Ciolacu, luni, la Parlament, la conferința „Mari proiecte care pot dezvolta Romania”. „In acest moment traversam o perioada buna din punct de vedere economic. Suntem primii in UE…

- "In acest moment traversam o perioada buna din punct de vedere economic. Suntem primii in UE in ceea ce privește creșterea economica, fapt care a determinat toate instituțiile și organismele financiare internaționale sa revizuiasca constant estimarile privind evoluțiile economiei romanești in acest…

- Listarile companiilor pe piața de capital romaneasca s-ar face foarte greu fara fondurile de pensii, fiind nevoie de capital autohton care sa inghita aceste oferte, au declarat, joi, reprezentanții fondurilor de pensii, intr-o intalnire cu investitori persoane fizice, organizata de Investors Club."Fara…

- Conform datelor raportate, pentru prima data toti asiguratorii indeplineau, la data de 30 iunie 2017, cerințele minime de capital (MCR) si cerintele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II. Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al anului 2017, pentru…

- Piața romaneasca de capital iși intarește poziția pe podium in regiune, dupa ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste 30 de procente in primele noua luni din acest an, totalizand 1,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). …

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat "foarte îngrijorata" în privinta situatiei statului de drept din Turcia si si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste aderarea la Uniunea Europeana,…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii private a Bancii Mondiale, a acordat un imprumut de 150 milioane de lei (aproximativ 38,5 milioane dolari) companiei UniCredit Leasing Corporation, pentru finantarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM). ”Acest acord de imprumut…

- Piața globala a tehnologiilor bazate pe drone in industria energiei si utilitaților se ridica la valoarea de 9,46 miliarde de dolari pe an, potrivit estimarilor PwC prezentate intr-un nou raport care ilustreaza felul in care utilizarea intr-un mod

- Mitsubishi Motors intenționeaza sa-și majoreze vanzarile și veniturile cu 30% pana in 2020 și sa cheltuiasca mai mult pe cercetare-dezvoltare (R&D), transmite Reuters. Anul trecut, Nissan Motor Co a preluat un pachet de control la Mitsubishi Motors Corp, pentru 2,3 miliarde de dolari,…

- Evolutiile recente de pe piata monetara, agitatia din sfera politica si reajustarea pietei la noile prognoze privind cresterea economica, inflatia si nivelul dobanzilor au dus la majorarea randamentelor obligatiunilor in luna octombrie, se arata intr-o analiza realizata de Unicredit Bank Astfel,…

- Grupul Hajdu Autotechnika Ipari, furnizor pentru industria auto, a finalizat extinderea si modernizarea diviziei sale din Teglas, in apropiere de Budapesta in urma unei investitii de 2 miliarde de forinti (10 milioane de euro), potrivit Budapest Business Journal. Investitia a fost sustinuta…