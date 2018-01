Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii. „Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. In urma cu 3 luni imi spunea „Aditule nu am trait degeaba am trait viata la…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Comisia Europeana investigheaza modul in care au fost stinse datoriile CFR Marfa Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, scrie ZF.ro. In…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- ARIES Transilvania anunța rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din Romania, realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizeaza evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, intre 2011 și 2016. Conform studiul, numarul companiilor din IT la nivel național…

- Numarul companiilor din IT la nivel național a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 și se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depași numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, conform unui studiu al…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Giganții care controleaza piața de IT din Romania, ce poate ajunge la o pondere de 10% din PIB Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Hartii de valoare emise de statul roman, de aproape 70 de milioane de euro, reprezinta o suma uriașa, care face sa sune alarma la toate Oficiile impotriva spalarii banilor din lume, putand reprezenta o finanțare consistenta pentru operațiuni criminale, evaziune sau terorism. Afacerea descoperita…

- Tendinta se vede in cosul de cumparaturi - alimentele reprezinta 66 la suta. Painea si alimentele proaspete, carnea si legumele sunt pe primul loc, urmate de preparate ambalate. Apa si sucurile reprezinta 8% din produsele cumparate, iar bauturile alcoolice - 6 procente. Oamenii cumpara tot mai mult…

- In ultimii 7 ani, piața de teleshopping online s-a dezvoltat foarte mult in Romania, inclusiv pe partea de bricolaj, cu produse specifice oricarei gospodarii. Nevoia de a avea tot felul de unelte, a dus la apariția unor mici afaceri, care completeaza tabloul intr-o piața dominata de nume mari din aceasta…

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- Mutare neașteptata pe piața din Romania. Brandul unui gigant german va disparea treptat din țara noastra.Dupa ce compania a anunțat ca va majora salariile angajaților cu 20%, daca de la 1 ianuarie 2018 contributiile sociale vor trece in sarcina angajatului, jucatorul face un alt anunț neașteptat.…

- In dosar mai sunt judecati directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata (49 de acte materiale) si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, precum si Mihai Leva, sef de productie al companiei,…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- Romania arata ca o tara rupta in doua. Intr-o parte sunt locuri de munca, dar nu se mai gasesc muncitori, iar in cealalta parte nu sunt locuri de munca si sunt multi someri. Suprapuse...

- Nicoleta Gheorghe, Avocat, Radu si Asociații SPRL | EY Law, vorbeste despre efectele acestei modificari, de conceptul de „equal pay” care va afecta in mod semnificativ piata muncii la nivelul Uniunii Europene, ca urmare a ultimelor reglementari legislative.

- Consiliul Concurentei a sanctionat un producator si sapte distribuitori de pe piata de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 545.439 lei (aprox. 120.000 euro). Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei avand ca obiect incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pentru…

- Piata de pariuri din Romania cunoaste o dinamica foarte accelerata in ultima perioada. Au loc multe schimbari, achizitii si vanzari importante si intra pe piata jucatori externi mari, ceea ce reflecta un interes sporit in ceea ce priveste Romania pe zona pariurilor sportive. In acest context, saptamana…

- De cațiva ani se tot vorbește despre faptul ca produsele fabricate in Romania ar trebui sa aiba prioritate in alegerile cumparatorilor autohtoni. Am observat ca tot mai multe firme romanești pun accent pe calitate, iar produsele noastre sunt apreciate nu doar pe plan local, ci și internațional. Astazi…

- Andra Munteanu a pus pe hartie primul plan al afacerii sale la finalul anului 2011. Proiectul a pornit in primavara anului viitor, pe o piata de wellness inca foarte slab dezvoltata in Romania, fiind implementat si testat in reteaua WorldClass. Raspunsul bun al clientilor si al pietei a dus conceptul…

- Romania are de castigat cu o piata a gazelor naturale care functioneaza pe bursa, iar lichiditatea pietei nu este afectata daca resursele sunt tranzactionate pe doua sau mai multe burse de gaze naturale: aceasta este concluzia unei intalniri informale organizate joi de Bursa Romana de Marfuri.

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, ramâne lider de piata în România si în cel de al treilea trimestru din 2017, cu o cota de piața de 46% ca numar…

- Businessul Star Assembly, companie parte a concernului Daimler care produce la Sebes una dintre cele mai avansate cutii de viteze din lume pentru limuzinele de lux ale Mercedes-Benz, a urcat in prima jumatate a acestui an la peste 3,5 mld. lei (762 mil. euro), de 13 ori mai mult decat in prima jumatate…

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din...

- „Romania se dezvolta intr-un ritm foarte alert. De la an la an, cresc investițiile in infrastructura, chiar daca exista și multe poticniri. Noi trebuie sa ne adaptam permanent la evoluțiile amețitoare din ultima perioada. Cerințele oamenilor sunt din ce in ce mai mari, iar noi, ca politicieni, trebuie…

- Transportul rutier de marfuri este unul dintre domeniile cu cea mai mare crestere a numarului de companii infiintate in anul 2016, comparativ cu anul 2015. Mai putin de 10% dintre aceste companii au sanse reale de a rezista pe piata in urmatorii ani, arata o analiza realizata de Creditinfo la nivel…

- Piata IT din Romania este intr-o continua expansiune, iar companiile mari care produc software pentru straini si nu numai aduc o imagine favorabila Romaniei, ca tara, atunci cand are cea mai mare nevoie.

- Dedeman Bacau, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania, a inregistrat in primul semestru un avans de 17% al cifrei de afaceri, la 565 milioane de euro, potrivit datelor publice, transmite Ziarul Financiar. Recent, compania Dedeman a anunțat ca se retrage pe piața din Republica Moldova in "cauza…

- Potrivit HG, salariul minim brut pe tara va creste la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. De asemenea, printre masurile care au fost anunțate se numara implementarea unor masuri pentru ca multinaționalele sa fie descurajate sa externalizeze profiturile, dar și modificarea modul de impozitare…

- Grupul polonez Orbis isi extinde portofoliul de branduri si aduce lantul Aparthotels Adagio, unitati de cazare de tip aparthotel, si pe piata din Europa de Est, odata cu preluarea master francizei de la Adagio SAS. "Cazarea in apartamente este mai in voga decat oricand pentru calatorul modern.…

- Guvernul resimte din plin efectul propriilor actiuni: MFP nu a reusit sa atraga niciun leu de la banci luna aceasta, desi programase imprumuturi de pe piata interna in valoare totala de 2,44 miliarde de lei. Cauza consta in majorarea dobanzilor pe piata monetara (ROBOR) pentru care tot statul este…