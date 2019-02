Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile globale de smartphone-uri au cunoscut in 2018 cea mai ampla scadere inregistrata vreodata iar perspectivele pentru 2019 nu se anunta nici ele prea imbucuratoare, arata ultimele estimari ale firmei de consultanta IDC. Anul trecut, la nivel mondial au fost vandute 1,4 miliarde smartphone-uri,…

- Privirea este orientata acum catre lansarile iminente de la Samsung si Huawei, care pregatesc noile lor smartphone-uri de top pentru primavara lui 2019, insa deja incepem sa primim vesti despre urmatoarea generatie de iPhone-uri care va fi lansata abia in toamna. Se pare ca anul acesta va fi unul important…

- Raportul elaborat de organizatia Consumertenbond a vizat analiza a 110 modele de smartphone-uri, iar rezultatele au dezvaluit faptul ca o "fotografie tip portret buna" a proprietarului a fost suficienta pentru a pacali aceasta functie de recunoastere faciala pe cel putin 42 de telefoane.Conform…

- Huawei se asteapta sa inlature Samsung din varful clasamentului mondial al furnizorilor de smartphone-uri, pana la sfarsitul anului 2020, dupa ce a inlaturat Apple de pe pozitia secunda la mijlocul anului trecut, a anuntat joi un oficial al companiei.

- Piata de smartphone-uri din Romania este inca in crestere, companii precum Samsung, Huawei si Apple inregistrand la sfarsitul lunii octombrie 2018 cele mai mari incasari de pe piata. Samsung continua sa fie lider si la noi in tara, insa Huawei pare sa castige teren mai repede decat in trecut. Intre…

- In timp ce Huawei, Samsung si Apple se lupta pentru dezvoltarea celei mai performante camere pentru smartphone-uri, alte companii vin din urma cu solutii din ce in ce mai bune. Telefoanele Nokia din trecut erau considerate unele dintre cele mai bune la acest capitol, modelele PureView fiind in special…

- Razboiul financiar dintre SUA si China continua. Donald Trump, presedintele Americii, a promis in campanie ca va incepe o taxare agresiva pentru bunurile care vin din China, iar de la 1 ianuarie acestea vor intra in efect. Unele dintre produsele care vor fi afectate vor fi smartphone-urile, inclusiv…

- Piata de smartphone-uri din China este foarte competitiva, majoritatea producatorilor autohtoni oferind tehnologie de top la preturi mai mici decat companiile straine. Acest lucru nu inseamna ca utilizatorii nu isi doresc produse Apple sau Samsung, ci doar ca de multe ori diferenta de pret nu este justificata.…