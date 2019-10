Stiri pe aceeasi tema

- Problema principala a vinificatorilor moldoveni este pierderea piețelor de alta data și imposibilitatea de a gasi altele noi, considera Vadim Drobiz, șeful Centrului rus de studiere a pieței produselor alcoolice, federale și regionale.

- Rusia si Belarus si-ar putea unifica partial economiile incepand din ianuarie 2021, scrie luni cotidianul moscovit Kommersant, citat de agentia Xinhua potrivit Agerpres. "Acest grad de integrare este mai mare decat in Uniunea Europeana. Practic, discutia este despre crearea unui stat confederat la…

- Mai multe delegații ale Guvernului și Parlamentului de la Chișinau vor merge in vizita in Rusia, in luna septembrie, pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua state. O declarație in acest sens a facut președintele Igor Dodon pentru postul de televiziune moscovit NTV Moldova.

- În timp ce liderii blocului ACUM, în cârdașie cu artizanii națiunii civice moldovenești, aburesc societatea cu tot felul de tâmpenii despre deconectarea „butonului geopolitic”, Igor Dodon merge consecvent pe propria agenda. Astazi a lansat la lansarea unui nou…

- Germania și Rusia pun la cale planul Ribentropp - Molotov 2, in urma caruia Moldova va ajunge sub influența totala a Moscovei. Concluzia apartine jurnalistului si analistului politic Petru Bogatu.

- Directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul viceministrul de Externe Valeriu Ostalep a menționat ca, timp de aproape 30 de ani, Chișinaul a inventat povești de groaza despre „mana Moscovei”.

- Asociatiile “Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei”, „Moldova vrea Autostrada” și „Impreuna pentru A8”, au trimis, astazi, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care se solicita renuntarea la schema de finantare prin parteneriat public – privat a tronsonului de autostrada Iași – Targu Neamț…

- De ani de zile, Romania era considerata una dintre țarile cel mai puțin dependente de importurile de gaze din Rusia, avand resurse proprii care acopera cea mai mare parte a cererii interne. Dar comentatorii spun ca lucrurile se vor schimba in acest an, in principal datorita noilor reglementari.Dupa…