Piata rezidentiala in 2017: unde au fost cele mai scumpe versus cele mai ieftine apartamente

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Avalanșa de magazine deschise de catre marile companii din retailul alimentar, in ultimii ani, a plasat Romania intre țarile cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Previziunile iau in calcul același ritm și pentru urmatorii ani.

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Romanii trimit colete catre rudele aflate in Germania tot mai mult, volumul de colete creste de la an la an iar bineinteles ca in preajma sarbatorilor lucrurile in zona asta o iau putin razna. Acest fenomen dezvolta tot mai mult piata si face loc pentru mai multi transportatori . Iata 5 criterii dupa…

- Transmisia in direct a funeraliilor regale a fost asigurata de cameramanii și specialiștii de la casa de producție Studio Video Art, firma domnului Ticu Alexe. Avand in vedere faptul ca pe tot parcursul transmisiei TVR nu a menționat niciodata sprijinul primit de la Video Art, l-am invitat in redacția…

- Cum s-au scumpit apartamentele la Cluj in ultimii ani Municipiul Cluj-Napoca este lider al topului valorilor de piața pentru apartamentele in bloc din marile orașe ale țarii, potrivit indicelui imobiliar realizat de Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR). Aici prețurile…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- O noutate pe piata vinurilor de calitate din Romania este consemnata chiar pe dealurile Visanului, la crama Casei Olteanu. Crama Gramma Wines a lansat sticla de 1,5 litri, „Cuvee Visan Rose", care ajunge sa coste in restaurante intre 250 si 350 de lei. Marian Olteanu, fiului preotului care detine crama…

- Romania a finanțat, in ultimii zece ani, mai multe proiecte privind modernizarea sistemului de control și monitorizare sanitar-veterinara din R. Moldova, astfel incat acesta sa corespunda standardelor europene. Stelian Caramitru, secretarul general al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Anul acesta se implinesc 70 de ani de cand regimul monarhic a fost abolit si a fost inlocuit, abuziv, cu cel comunist. Romania devenea republica si odata cu acest moment ii dispareau elitele, traditia, linistea. „Venise vremea oamenilor fara personalitate“, spunea regele Mihai I. Sa privim in trecut,…

- Datele arata ca anul viitor piata ar putea urca la 459 de milioane de euro. Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioa­ne de euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative,…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, in interiorul industriei, insa, concentrarea afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, avertizeaza KeysFin.…

- Legatura stransa dintre succesul unei afaceri si brandul de angajator pe care si-l dezvolta nu mai este, astazi, un secret pentru nimeni si a fost demonstrata, in ultimii ani, de numeroase studii de specialitate. Cu toate acestea, putine sunt companiile din Romania care investesc deja in programe…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect, sustine Francesco Starace, CEO si general manager Enel. Acesta sustine ca nu vede motive majore de ingrijorare, piata din Romania avand un cadru de functionare destul de bun, insa…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Varfurile de prețuri pe piețele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piața nu funcționeaza corect și nu vad motive majore de ingrijorare, piața din Romania avand un cadru de funcționare destul de bun, a declarat, marți, Francesco…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. Marimea medie a unei intreprinderi din…

- Tendinta de a face misto unele de altele exista la toate partidele. Politicienii se dau mari umoristi incercand la randul lor sa scoata efecte din jocurile de cuvinte. De cele mai multe ori nu le iese, reusind doar sa devina niste caraghiosi. Cu toata bunavointa cu greu intelegem de ce, in aceste…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de telefonie mobila din Romania iși bate joc de clienții sai, informeaza Bugetul.ro.Angajații celui de-al treilea jucator de pe piața au susținut ca „Moș Craciun” se face vinovat de dispariția... Citește AICI care este numele GIGANTULUI care…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile companiile Policolor SA si BASF SRL Romania, de unde a ridicat documente. Autoritatea investigheaza un contract de distributie exclusiva intre doi concurenti.

- In contextul in care produsele obținute in Romania se vand mai ieftin decat in urma cu cateva saptamani insa ajung la consumator cu prețuri foarte mari, crescatorii de animale solicita intervenția autoritaților. „In ultimele 60 de zile, prețul carnii de porc a scazut cu circa 30% la poarta fermei. Astazi…

- Crescatorii de animale solicita interventia autoritatilor in contextul in care produsele obtinute in Romania se vand mai ieftin decat in urma cu cateva saptamani insa ajung la consumator cu preturi foarte mari.

- Crescatorii de animale solicita intervenția autoritaților în contextul în care produsele obținute în România se vând mai ieftin decât în urma cu câteva saptamâni însa ajung la consumator cu prețuri foarte mari. "În ultimele…

- Crescatorii de animale solicita intervenția autoritaților in contextul in care produsele obținute in Romania se vand mai ieftin decat in urma cu cateva saptamani insa ajung la consumator cu prețuri foarte mari. "În ultimele 60 de zile, prețul carnii de porc a scazut cu circa…

- Problemele aparute in acest an pe piata de energie din Romania au fost create atat de lipsa capacitatilor de productie, cat și de lipsa de energie, a declarat, miercuri, vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare &...

- Compania Antibiotice și-a facut publice rezultatele financiare pentru primele noua luni ale anului 2017. Cifra de afaceri a companiei ieșene este in creștere fața de perioada similara a anului 2016, ajungand la finele trimestrului III la suma de 234,2 milioane lei. Totodata, profitul net a inregistrat…

- Noile provocari pentru piața de energie din Romania constau in faptul ca analizele din domeniu nu se vor mai face la nivel național, ci la nivel regional, a declarat, miercuri, directorul general al Transelectrica, Corina Popescu, intr-o conferința de specialitate. "Cred ca e momentul…

- Liberalizarea prețului gazelor de producție interna, la 1 aprilie 2017, a fost urmata de o evoluție de așteptat a pieței, respectiv producatorii au profitat și au crescut prețurile, spune el, potrivit Agerpres.ro . "Prețul evolueaza așa cum era de așteptat, așa cum am spus inca din noiembrie-decembrie,…

- Aproximativ 145 de medici stomatologi din Salaj se pregatesc sa mareasca tarifele cu pana la 15-20 de procente, din cauza crizei de anestezice de pe piața romaneasca, in condițiile in care sunt obligați sa cumpere aceste produse din alte tari. Cele doua firme care faceau livrari in Romania nu mai onoreaza,…

- Peste 78.000 de romani sunt diagnosticati, in fiecare an, cu o forma de cancer, si aproximativ 48.000 de pacienti mor din aceasta cauza. Specialistii estimeaza ca incidenta bolilor oncologice va...

- Geci de iarna ieftine de Black Friday 2017. In ziua marilor reduceri, cumparatorii pot gasi la prețuri avantajoase articole vestimentare și de incalțaminte, produse electronice și electrocasnice, bijuterii, parfumuri, alte accesorii, carți, jucarii etc. Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie…

- Este o comparatie foarte plastica, dar din pacate reala, pentru ce a facut Guvernul astazi – votarea “Revolutiei Fiscale” care nu are decat urmari negative pentru mai multe industrii din piata, dar si pentru stabilitatea economica generala a Romaniei. Am discutat cu Alexandru Lapusan,…

- Preturile solicitate pentru locuintele scoase la vanzare la nivel national s-au mentinut in al treilea trimestru din 2017, la un nivel relativ constant fata de trimestrul al doilea, dar s-au ieftinit cu 9,7% comparativ cu 2016, conform unei analize a unui portal imobiliar, remisa marti AGERPRES . Conform…

- Conform analizei, aceasta stagnare se datoreaza in mod exclusiv tendintei de ieftinire consemnate de apartamentele din Bucuresti, intrucat cele din restul tarii s-au apreciat, per ansamblu, cu 3,5%, iar casele s-au scumpit atat in Capitala (cu 3,7%), cat si in tara (cu 3,9%). Tendinta de diminuare…

- KWS Seminte, unul dintre cei mai importanti producatori de seminte pentru agricultura la nivel mondial si din Romania, isi reafirma strategia de dezvoltare independenta, si anunta ca nu este afectat de perturbarile sau fuziunile pe plan mondial in piata agricola. De asemenea, Romania ramane in continuare…

- Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene, sustin crescatorii de pasari din Romania.…

- La cei 36 de ani și doi copii, Cristina Rus pare ca a descoperit elixirul frumuseții, caci anii parca nu au trecut peste ea. Cantareața arata la fel de bine ca in perioada cand s-a lansat pe piața muzicala din Romania. Silueta Cristinei Rus se datoreaza in mare parte alimentației extrem de sanatoase.…

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din...

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din Romania a fost produs din nou in cramele din Bistrita-Nasaud.

- Piata IT din Romania este intr-o continua expansiune, iar companiile mari care produc software pentru straini si nu numai aduc o imagine favorabila Romaniei, ca tara, atunci cand are cea mai mare nevoie.

- Ordonanta de Urgenta 64 adoptata de Guvernul Romaniei in octombrie 2016 ii obliga pe producatorii si furnizorii romani de gaze naturale ca, intre 1 decembrie 2016 si 31 decembrie 2021, sa tranzactioneze un procent din cantitatea de gaze naturale intr-o maniera transparenta, non-discriminatorie, pe pietele…

- Presiunea creditelor neperformante "obliga" bancile centrale din tarile in care Piraeus Bank este prezenta sa gaseasca cumparatori, dupa ce pe la sediul companiei din Romania si din Grecia, s-au perindat fonduri de investitii si diversi alti actionari de banci, p. Pentru subsidiara din Romania este…

- Inovatie tehnologica pentru EVW Holding, prin noul parteneriat cu NTT DATA Romania in implementarea solutiei de industrie SAP DBM NTT DATA Romania marcheaza un nou succes pe plan local, demarand prima implementare pe piața din Romania a unei solutii de industrie SAP pentru dealerii auto: SAP DBM – Dealer…