Piața RCA în primele trei luni din 2019: Prima medie anualizată a crescut cu 3% până la 609 lei ​Piața asigurarilor din România a crescut cu 7,4% în primele trei luni din acest an, primele brute subscrise de societațile de asigurare atingând 2,71 miliarde de lei, a anunțat miercuri ASF. Pe segmentul RCA, firmele au subscris prime în valoare de aproximativ 970 de milioane lei în primul trimestru din acest an, în creștere cu 4,65% fața de perioada similara a anului trecut, iar prima medie RCA anualizata a crescut cu aproximativ 3% pâna la valoarea de 609 lei.



La 31 martie 2019, cele mai mari ponderi pe segmentul RCA au fost deținute de polițele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societațile de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, au subscris, in primele trei luni ale acestui an, prime brute in valoare de 2,71 miliarde lei, in creștere cu 7,4% fața de aceeași perioada a anului anterior. Tendința de consolidare a segmentului de asigurari de viața a continuat și pe parcursul…

- Societațile de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, au subscris, in primele trei luni ale acestui an, prime brute in valoare de 2,71 miliarde lei, in creștere cu 7,4% fața de aceeași perioada a anului anterior.Tendința de consolidare a segmentului de asigurari de viața a continuat…

- Sapte societati de asigurare de viata, 16 societati de asigurare generala si sase societati compozite activeaza in prezent pe piata asigurarilor din Romania si au generat peste 1,72 miliarde euro prime brute subscrise in asigurari generale si 451

- Piata de capital din Romania a crescut cu 9% in primele trei luni din acest an iar indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a depasit 8.000 de puncte, potrivit unui comunicat publicat de BVB. In context, Adrian Tanase, CEO BVB, arata ca, desi…

- Cele mai recente rezultate ale indicelui percepției membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri (realizat in martie 2019) aduce cateva semne importante de ingrijorare și lasa deschisa intrebarea daca ceea ce vedem acum este o tendința care se va accentua sau doar niște…

- In 2018, comparativ cu anul precedent, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 12% (ajungand la suma de 612 lei). Exprimat in unitați anuale (pentru a ține seama de durata diferita a polițelor), numarul de contracte RCA incheiate pana la 31 decembrie 2018 a fost in creștere cu 11% fața de…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…