Piața nouă din Trivale, gata să își primească clienții Au fost finalizate lucrarile la obiectivul de investiții “Reabilitare Piața Trivale”. Lucrarile au fost executate de catre Asocierea SC ZEUS SA (lider) – SC SELCA SA. In data de 13.08.2019 a fost efectuata recepția la terminarea lucrarilor, fara obiecțiuni. Valoarea totala a investiției este de 4.267.987,66 lei inclusiv TVA . Anunțul a fost facut […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

