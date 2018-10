Stiri pe aceeasi tema

- Instanta de la Strasbourg a stabilit ca prin eliminarea editurilor private, Budapesta nu le-a protejat proprietatea. Curtea Europeana a Drepturilor Omului considera ca practic, monopolul statului asupra manualelor nu le-a dat parintilor si copiilor dreptul de a le alege pe cele mai bune, din moment…

- ♦ Bancile au in continuare cele mai mari detineri de titluri de stat emise pe piata locala, respectiv 47% din total ♦ Detinerile fondurilor de pensii private au fost in ascensiune si au ajuns la 18,5%, fata de 17% la inceputul anului 2018.

- Directorul executiv al Asociatiei Editorilor din Romania (AER), Mihai Mitrica, a declarat duminica, la Salonul de Carte Bookfest Targu Mures, ca opinia publica s-a concentrat asupra greselilor din manualele...

- Pe piata serviciilor medicale private activau anul trecut 335 de firme in domeniul spitalicesc, care au cumulat afaceri totale de un miliard de lei si aveau circa 5.900 de angajati, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Registrul Comertului.

- In ultimele luni, in presa au aparut stiri diverse cu privire la decizia Ministerului Educatiei Nationale de a desemna Editura Didactica si Pedagogica ca unica entitate in ceea ce priveste editarea si tiparirea manualelor scolare.

- Romania are o criza de scriitori de manuale, iar cartile scolare de limba engleza lipsesc, a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa, precizand ca in toamna va fi organizat un grup de lucru prin intermediul caruia vor fi instruiti profesorii pentru a elabora manuale. “Am dori ca in toamna sa avem…

