Piaţa locală de jocuri şi jucării, estimată la aproape 1,2 miliarde de lei în 2018 (analiză) Cifra de afaceri din piata de jocuri si jucarii din Romania este estimata la aproape 1,2 miliarde de lei pentru anul 2018, cu circa 200 de milioane de lei peste datele anului 2017, comertul reprezentand principalul motor al evolutiei sectorului, potrivit unei analize despre piata jucariilor din Romania. "Datele preliminare din 2018 indica o cifra de afaceri cu aproape 200 de milioane de lei peste pragul de 1 miliard de lei. Comertul reprezinta principalul motor al evolutiei sectorului, generand 78% din cifra de afaceri, in crestere de la 72% fata de 2016", se arata intr-o analiza KeysFin, remisa,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

