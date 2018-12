Piața imobiliară, probleme. Vine criza? Ce spun specialiștii Trendul ascendent pe care se inscrie rezidentialul autohton din 2014 incoace alimenteaza speculatiile cu privire la iminenta unei crize similare celei din 2008, insa datele specialistilor arata ca actualul context de piata este semnificativ diferit fata de cel din 2008, se arata intr-o analiza de specialitate. Un prim argument in acest sens este faptul ca preturile locuintelor se situeaza, inca, la un nivel semnificativ mai scazut decat cel din perioada de boom. Suma medie solicitata de catre vanzatorii de apartamente (noi si vechi) din intreaga tara este cu aproape 40% mai mica decat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor din Romania au crescut constant din 2014 incoace și continua sa creasca, ceea ce alimenteaza speculațiile cu privire la iminența unei crize pe piața imobiliara similare celei din 2008. Potrivit Imobiliare.ro, datele sunt diferite față de acum zece ani, iar actualul…

- In Bucuresti preturile la benzina variaza intre 4,94 lei/litru si 5,27 lei/litru, ponderea mai mare fiind a statiilor cu preturi in jurul valorii de 5 lei, scrie capital.ro. Litrul de motorina costa intre 5,39 lei si 5,65 lei, scrie stiripesurse. Citeste si Primaria Capitalei va deconta combustibil…

- 375 de elevi din 13 orașe din țara urmeaza, de la inceputul anului 2018, cursul LEADERS Explore pentru liceeni, un program național prin care aceștia invața sa devina liderii comunitaților din Romania. Desfașurat de Fundația LEADERS, cursul folosește comunitațile locale ca element de invațare, iar modulul…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze. Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori existenti in fiecare oras, cu industria din care fac parte,…

- Firmele de pompe funebre vor realiza in 2018 o cifra de afaceri de 1,3 miliarde de lei, in crestere cu 150% fata de 2013, potrivit unei analize realizata de firma de consultanta Frames. In sectorul firmelor funebre activeaza, in prezent, 806 companii, cu aproape 100 mai multe fata de acum 5 ani. Analistii…

- Piata firmelor de pompe funebre inregistreaza o crestere record de 150% in 2018 comparativ cu 2013, pana la 1,3 miliarde de lei, conform unei analize de specialitate, care arata ca pompele funebre reprezinta una dintre afacerile de perspectiva din economie. In sectorul firmelor de pompe funebre…

- Studiul spune ca România ar trebui sa se dezvolte în continuare, deoarece beneficiaza înca de una dintre cele mai mari diferente dintre productivitatea muncii si costurile fortei de munca din Europa de Est. ”Migratia interna va fi un alt factor important al tendintelor…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…